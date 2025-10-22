a todo pulso

ADA CIERRE de torneo se presentan las buenas intenciones y las operaciones aritméticas para sacar los pronósticos que cada aficionado busca; en el caso del ADSL ya sus seguidores están con la calculadora en la mano haciendo cuentas de que si le gana a “X” o “Y” y que los equipos que vienen abajo no sumen lo necesario para dejar fuera a los potosinos. Es momento de recordar que el torneo no ha sido bueno y que el funcionamiento futbolístico tampoco, es verdad que el triunfo ante el Atlas le dio vida y que ahora depende cien por ciento de sus resultados, la diferencia de goles los favorece considerablemente ante los rivales directos con los que se disputan el décimo lugar.

MUY CIERTO es que después de la jornada 13 se pone más interesante el torneo; en la parte alta los clubes que invierten y se forman para buscar el título están en la pelea de ver quién queda mejor colocado para efectos de cerrar en casa en la liguilla. Toluca que es hasta ahora el mejor equipo no suelta la cima. Cruz Azul no afloja y aspira a alcanzar el primer lugar. América siempre al asecho, aunque no es aquel equipo que logró el tricampeonato, pero siempre peligroso. Monterrey con los mismos puntos tratará de la mano de Torrent tener un cierre que les de confianza para buscar el título. Tigres poco a poco y sin tanto ruido está metido ahí buscando quedar dentro de los mejores cuatro. El otro pelotón que componen Pachuca Tijuana, Chivas y Juárez están en medio de la clasificación, se disputan entre ellos los lugares del sexto al noveno, ya difícilmente alcanzarán a los de arriba, obvio buscarán el sexto lugar para calificar directo, pero tampoco corren tanto riesgo de bajar al décimo o salir de zona de Play-In.

LOS SIETE equipos que buscan el décimo lugar, matemáticamente pueden meterse; claro, siempre y cuando se combinen resultados, pero desde Pumas que es el décimo con 14 puntos, hasta Querétaro que tiene 11, aspiran a calificar a este repechaje llamado Play-In. Lo benévolo del torneo les da esa esperanza, ya no hay mañana para el San Luis, Santos, Atlas, León, Mazatlán y Querétaro, que deben de tener una terminación en su participación más que buena para poder justificar su mal torneo. A los dos de abajo ni como defenderlos; Necaxa que el torneo anterior fue la sorpresa y creyeron que ya con eso les alcanzaría, han visto que no, trajeron a Fernando Gago como la gran contratación en la dirección técnica, aquí el karma le cobro a Gago lo que le debía a Chivas y perjudico a los “Rayos”, además soltaron a dos de sus mejores elementos. El Puebla, este equipo que solo parece ser fachada de su empresa propietaria, lo mantienen solo para tener presencia en Doña Fede y así poder estar dentro del poder que maneja el futbol mexicano, pudiéndole invertir para ser protagonistas y al menos satisfacer a su noble afición.

LA SELECCIÓN SUB 20 a pesar de quedarse en el camino, tuvo una buena participación, su técnico Eduardo Arce ha trabajado bien en esa categoría; se demuestra que hay elementos de gran calidad que están ya listos o van en el buen camino de ser grandes jugadores. La eterna pregunta, que parece no tener respuesta ¿Por qué no llegan? O ¿Por qué no triunfan? Siempre pensamos que el sistema de competencia tiene mucha culpa, la gran cantidad de petardos extranjeros que sí reciben la oportunidad que en varias ocasiones no se les da a estos jóvenes, los técnicos a los que se les exigen resultados y por lo tanto no se la juegan con ellos, cuidando su chamba o los corren. También hay ocasiones en que los mismos jugadores pierden toda proporción y se quedan en el camino, incluso en algunos casos la intervención de los padres que mal aconsejan y estorban más que ayudar. Esta camada es buena, hay una cantidad muy interesante de jugadores y sus clubes deben de apostar por ellos o bien promoverles salir a tener un mayor y mejor crecimiento en clubes europeos, ahí está el ejemplo de Marruecos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

EL QUE SIEMBRA vientos, recoge tempestades ¿verdad Argentina? Que tengan un excelente día.

ricardoperezamaral@hotmail.com