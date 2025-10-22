Automóvil se trepa en contención del bulevar

Un carro sufrió daños considerables al accidentarse en el bulevar Antonio Rocha Cordero, al treparse a la contención de concreto sin que resultaran lesionados.

El percance tuvo lugar al mediodía de este martes cuanto el automóvil Nissan March color blanco circulaba por dicha vía.

Fue a la altura de la entrada a la Cañada del Lobo, en donde el conductor perdió el control del volante y de esta forma chocó contra la contención, luego continuó su trayectoria errática y finalmente acabó trepado sobre la misma quedando las llantas izquierdas trepadas sobre las barras.

Luego del accidente, paramédicos de los Servicios de Salud arribaron al lugar para atender a los ocupantes del carro, quienes por suerte no presentaban lesiones graves y solamente tenían crisis nerviosa, por lo que no fue necesario su traslado al hospital.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Elementos de la Guardia Civil Estatal, tomaron conocimiento del accidente y se evaluaba el traslado del vehículo a una pensión para las diligencias correspondientes, tenía daños tanto en la parte frontal como en la suspensión y carrocería en general.