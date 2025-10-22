logo pulso
Seguridad

Automóvil se trepa en contención del bulevar

El conductor se descontroló, por suerte no hubo personas lesionadas

Por Redacción

Octubre 22, 2025 03:00 a.m.
Un carro sufrió daños considerables al accidentarse en el bulevar Antonio Rocha Cordero, al treparse a la contención de concreto sin que resultaran lesionados.

El percance tuvo lugar al mediodía de este martes cuanto el automóvil Nissan March color blanco circulaba por dicha vía.

Fue a la altura de la entrada a la Cañada del Lobo, en donde el conductor perdió el control del volante y de esta forma chocó contra la contención, luego continuó su trayectoria errática y finalmente acabó trepado sobre la misma quedando las llantas izquierdas trepadas sobre las barras.

Luego del accidente, paramédicos de los Servicios de Salud arribaron al lugar para atender a los ocupantes del carro, quienes por suerte no presentaban lesiones graves y solamente tenían crisis nerviosa, por lo que no fue necesario su traslado al hospital.

Elementos de la Guardia Civil Estatal, tomaron conocimiento del accidente y se evaluaba el traslado del vehículo a una pensión para las diligencias correspondientes, tenía daños tanto en la parte frontal como en la suspensión y carrocería en general.

