Aaron Judge va a la lista de lesionados

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NUEVA YORK.- Los Yankees de Nueva York colocaron el viernes a Aaron Judge en la lista de lesionados de 10 días, una jornada después de anunciar que el toletero fuera diagnosticado con una fractura por estrés en una de sus costillas que lo mantendrá fuera del terreno de juego por tiempo indefinido.

El tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana descansará y tendrá actividad limitada antes de ser reevaluado y someterse a estudios de imagen adicionales dentro de unas cuatro a seis semanas. Los Yankees indicaron en un comunicado que se espera que Judge regrese "en algún momento de esta temporada".

El equipo subió a Spencer Jones de su sucursal de Triple-A en Scranton/Wilkes-Barre para su segunda etapa con el club, a fin de reemplazar a Judge.

Jones bateó de 24-4 del 8 al 21 de mayo después de ser ascendido para sustituir al dominicano Jasson Domínguez, quien se lesionó la articulación acromioclavicular del hombro al estrellarse contra la cerca del jardín izquierdo al realizar una atrapada frente a Brandon Nimmo el 7 de mayo ante Rangers de Texas.

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Judge se sometió a una tomografía computarizada el jueves y a una resonancia magnética a inicios de la semana, cuando se reunió con un especialista. Al principio, los Yankees dijeron que Judge tenía molestias en el hombro antes de aclarar que la lesión era en una costilla del lado derecho, lo cual se reveló por primera vez cuando Judge se sometió a pruebas el lunes, día libre del equipo.

Incluida una etapa en la lista de lesionados por COVID-19 en julio de 2021, Judge está en la lista de lesionados por décima vez desde que debutó el 13 de agosto de 2016. Se perdió 45 juegos por una fractura en la muñeca derecha en 2018, 54 juegos por una distensión en el oblicuo izquierdo en 2019 y 42 juegos por una fractura en un dedo del pie en 2023, después de estrellarse contra una pared al hacer una atrapada en el Dodger Stadium.

Aaron Judge sufre una lesión en las costillas por segunda vez en su carrera.