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Javier Aguirre critica error defensivo tras gol de Serbia

México ganó con contundencia, pero Aguirre advierte que aún hay aspectos por mejorar.

Por El Universal

Junio 05, 2026 01:04 p.m.
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Javier Aguirre critica error defensivo tras gol de Serbia
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      La

      Selección Mexicana
      ganó, gusto y goleó a Serbia (5-1) en su último partido de preparación previo al Mundial 2026; sin embargo, Javier Aguirre

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      no quedó contento con el actuar de su defensa, en particular después de la manera en que se dio el gol de la visita.
      Cuando el partido estaba 0-0, Johan Vásquez y Jesús Gallardo no se comunicaron de la forma adecuada y provocaron un error que dejó solo a Peter Stanic para vencer a Raúl Rangel.
      "Fue una pendejada terrorífica, terrible. Se habló, aquí los equipos de jerarquía con un error te vacunan", declaró Aguirre en conferencia de prensa en el estadio Nemesio Diez.

      La victoria ayuda de cara al debut
      Al ser cuestionado si esta victoria sobre Serbia ayuda al equipo a llegar motivados al debut contra Sudáfrica, Aguirre aseguró que hay que mantenerse cautos.
      "Yo diría que el resultado es un arma de doble filo, (...) siempre es mejor trabajar desde la victoria, pero la confianza hay que medirla, es tan dañina como falta de la misma, está bien el resultado, pero hay cosas por mejorar, me gustó lo que hicieron algunos jugadores", mencionó.

      No hay 11 titular asegurado
      A siete días de que empiece la Copa del Mundo, el Vasco volvió a mencionar que todavía no tiene un 11 titular en mente, ya que "nadie tiene su lugar asegurado".
      "Los 26 me dan un abanico de posibilidades, no siento que en ningún puesto tengamos debilidades o dificultades. Veremos en la semana que viene cómo estamos, pero no tengo desconfianza de uno u otro, para mi juicio puede jugar cualquiera, estamos con 26 jugadores que pueden jugar en cualquier momento", concluyó.

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