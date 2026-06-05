Javier Aguirre critica error defensivo tras gol de Serbia

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La

ganó, gusto y goleó a Serbia (5-1) en su último partido de preparación previo al Mundial 2026; sin embargo,

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no quedó contento con el actuar de su defensa, en particular después de la manera en que se dio el gol de la visita.Cuando el partido estaba 0-0,no se comunicaron de la forma adecuada y provocaron un error que dejó solo a Peter Stanic para vencer a Raúl Rangel."Fue una pendejada terrorífica, terrible. Se habló, aquí los equipos de jerarquía con un error te vacunan", declaró Aguirre enen el estadio Nemesio Diez.Lade cara al debutAl ser cuestionado si esta victoria sobre Serbia ayuda al equipo a llegar motivados al, Aguirre aseguró que hay que mantenerse cautos."Yo diría que el resultado es un arma de doble filo, (...) siempre es mejor trabajar desde la victoria, pero la confianza hay que medirla, es tan dañina como falta de la misma, está bien el resultado, pero hay, me gustó lo que hicieron algunos jugadores", mencionó.aseguradoA siete días de que empiece la, el Vasco volvió a mencionar que todavía no tiene un 11 titular en mente, ya que "nadie tiene su lugar asegurado"."Los 26 me dan un abanico de posibilidades, no siento que en ningún puesto tengamos debilidades o dificultades. Veremos en la semana que viene cómo estamos, pero no tengo desconfianza de uno u otro, para mi juicio puede jugar cualquiera, estamos conqueen cualquier momento", concluyó.