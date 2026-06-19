Aburrido empate entre Chequia y Sudáfrica

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ATLANTA.- Sudáfrica rescató un agónico empate 1-1 contra República Checa en el partido que abrió el programa de la segunda fecha del Mundial 2026 y corresponde a la segunda jornada del Grupo A, que se completará más tarde con el duelo entre México y Corea del Sur. Michal Sadílek abrió el marcador para República Checa con una gran definición tras una impecable asistencia de Alexandr Sojka ante una defensa regalada cuando sólo se habían jugado 6´ en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Sin embargo, Teboho Mokoena estableció el empate definitivo para Sudáfrica al convertir a los 83´ el penal sancionado por la estadounidense Tori Penso luego que Pavel Sulc bloqueó con una mano un remate previo de Thapelo Maseko. Justamente Penso, de 39 años, se convirtió en la segunda mujer en la historia en dirigir un partido de un Mundial masculino, pues la francesa Stéphanie Frappart estuvo a cargo del duelo que Costa Rica y Alemania jugaron por el Grupo E de Qatar 2022.

Otro hecho destacado del partido que abrió el programa de la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 es que enfrentó a la selección checa del DT Miroslav Koubek y a la sudafricana de su colega belga Hugo Broos, quienes junto al neerlandés Dick Advocaat (Curazao) son los entrenadores de mayor edad en el torneo.

De hecho, Advocaat se convirtió en la caída por 7-1 contra la selección de Alemania por el Grupo E en el DT de mayor edad en dirigir un partido de la Copa del Mundo con 78 años y 260 días, superando al Koubek (74 y 290) y a Broos (74 y 69).

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