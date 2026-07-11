ADSL cierra invicto su pretemporada

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El Atlético de San Luis concluyó de manera positiva su etapa de preparación rumbo al Torneo Apertura 2026 al imponerse con autoridad por marcador de 4-0 a Mineros de Zacatecas, en su cuarto y último encuentro amistoso disputado en el Estadio Libertad Financiera.

El conjunto dirigido por Diego Mejía mostró un funcionamiento sólido durante los 90 minutos, confirmando el crecimiento futbolístico que ha mostrado a lo largo de la pretemporada y dejando buenas sensaciones de cara a su debut en la Liga MX.

Para la primera mitad, el estratega potosino envió al terreno de juego a Andrés Sánchez, Miguel García, Benjamín Galindo, Aldo Cruz, Román Torres, Roberto Meraz, Sebastián Pérez Bouquet, Sébastien Salles-Lamonge, Anderson Duarte, Rafael Llorente y Santiago Muñoz.

La apertura del marcador llegó al minuto 15, cuando Anderson Duarte filtró un pase para Santiago Muñoz, quien definió con precisión frente al guardameta para colocar el 1-0. Apenas cinco minutos después, un autogol de Mineros amplió la ventaja para los potosinos antes del descanso.

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Para el complemento, Diego Mejía realizó diversas modificaciones con los ingresos de César López, Lucas Esteves, Eduardo Águila, David Rodríguez, Ronaldo Nájera y Óscar Macías. Posteriormente también tuvieron actividad Leonardo Flores, Robson Bambu y Ángel Reyes.

Las variantes dieron resultado y al minuto 61 David Rodríguez aprovechó una llegada al área para firmar el tercer tanto del encuentro. Cinco minutos más tarde, Ronaldo Nájera sentenció el partido con el 4-0 definitivo, coronando una actuación convincente del cuadro rojiblanco.

Con este resultado, Atlético de San Luis finaliza su pretemporada con buenas sensaciones, fortaleciendo la idea futbolística implementada por Diego Mejía y afinando los últimos detalles antes del inicio del campeonato.

Ahora, el conjunto potosino centrará toda su atención en el arranque del Torneo Apertura 2026, donde hará su presentación el próximo 17 de julio, cuando reciba a Cruz Azul en el Estadio Libertad Financiera, con la intención de comenzar el certamen con el pie derecho frente a su afición.