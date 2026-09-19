ADSL con la urgencia de ganar ante Necaxa
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
El Atlético de San Luis recibirá este sábado al Club Necaxa en punto de las 17:00 horas en el Estadio Libertad Financiera, en duelo correspondiente a la Jornada 9 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, donde los potosinos buscarán cortar una racha negativa y reencontrarse con la victoria.
El conjunto dirigido por Diego Mejía llega después de dos derrotas consecutivas, incluida la caída en León, por lo que el compromiso ante los Rayos representa una oportunidad para recuperar terreno en la clasificación y mejorar el funcionamiento mostrado en las últimas fechas.
El historial reciente favorece a Necaxa, que ha ganado sus últimos tres encuentros oficiales ante Atlético de San Luis, marcando al menos tres goles en cada uno. El antecedente más reciente se dio en el Estadio Victoria, donde los hidrocálidos se impusieron 4-1, además de que han ganado tres de sus últimas cinco visitas a la capital potosina.
Para este compromiso, Atlético de San Luis podría recuperar a Lucas Esteves, Robson Bambu y Andrés Sánchez, elementos que podrían ampliar las opciones del cuerpo técnico. Por su parte, Necaxa no contará con su guardameta titular, Luis Jiménez, luego de ser expulsado en la jornada anterior.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Previo al encuentro, el Atlético de San Luis ocupa el lugar 16 de la tabla general con seis puntos, producto de una victoria, tres empates y cuatro derrotas. Necaxa se encuentra en la posición 13 con ocho unidades, tras registrar dos triunfos, dos empates y cuatro descalabros, por lo que ambos equipos llegarán con la necesidad de sumar en esta novena fecha.
no te pierdas estas noticias
Atlante vuelve a tropezar y deja escapar el triunfo ante Puebla
El Universal
Los Potros acumularon su quinto empate del Apertura 2026
Canadá pone contra las cuerdas a Francia en Copa Davis
EFE
Liam Draxl sorprendió a Arthur Rinderknech y Félix Auger-Aliassime dejó a los locales a un triunfo de la Final
Brian Rodríguez: "Clásico de México es el partido más importante"
El Universal
Brian Rodríguez reconoce la presión especial que implica enfrentar a Chivas en el clásico del fútbol mexicano.