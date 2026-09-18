América vs Chivas: las peleas que marcaron el Clásico Nacional

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 18 (EL UNIVERSAL).- A lo largo de su existencia, el Clásico Nacional no solamente ha dado grandes partidos, también ha registrado peleas históricas que han dejado inolvidables anécdotas por parte de los protagonistas.

Peleas históricas que marcaron el Clásico Nacional

Para este sábado 19 de septiembre, el América y las Chivas se miden en el Estadio Banorte para vivir una edición más del juego que divide a México y que suele calentarse de más dentro de la cancha.

Aquí haremos un viaje en el tiempo para recordar las peleas que más recuerda la afición de ambos equipos.

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La primera pelea entre azulcremas y rojiblancos se dio en 1965. El icónico "Tigre" Sepúlveda encaró a un par de jugadores del América, desatando una breve pelea que terminó en su expulsión del partido y dejó una frase para el recuerdo.

Años más tarde, el defensor confesó lo que les dijo a los futbolistas capitalinos: "Me quité la camisa y se las aventé. Americanistas con esa playera tienen y con esa tuvieron".

Consecuencias y sanciones tras los enfrentamientos

En la Temporada 1982-1983, los de Coapa y los de Verde Valle se encontraron en las semifinales del torneo, donde se vivió una auténtica batalla campal en el mítico Estadio Azteca que es vista como la pelea más memorable entre estos dos equipos.

Las escenas parecían de película de acción. La gran mayoría de los futbolistas comenzaron a intercambiar puñetazos, patadas, empujones e incluso se golpearon con las macanas de los policías que no sabían cómo contener la violencia.

Todo esto se desató por el tercer tanto del Guadalajara, que les daba el pase a la siguiente fase por vencer 4-2 en el marcador global a las Águilas.

¿El resultado de la pelea? 16 jugadores del América y Chivas fueron sancionados, así como 10 elementos del cuerpo técnico de ambas instituciones.

Si la pelea de 1983 quedó bautizada como una de las más impactantes, la de 1986 le robó la corona.

Era cerca del minuto 72, las Águilas vencían 1-0 al Rebaño y Fernando Quirarte desató la pelea que terminó con un gran número de futbolistas expulsados, donde alrededor de 20 jugadores fueron sancionados.

Carlos Hermosillo fue quien recibió el peor castigo, pues el delantero tuvo una suspensión de 12 partidos.

En el verano de 1999, luego de la victoria de las Chivas en el Azteca frente al América, el "Cuau" no tomó de gran manera el triunfo rojiblanco y contestó al saludo de Felipe con un izquierdazo. Esa acción no cayó nada bien con el rojiblanco, quien respondió con una patada sobre el '10' americanista.

Después de esa primera acción, el resto de los futbolistas se metieron a la trifulca, por lo que creció un poco más.

Otra que se recuerda es la breve pelea entre Iván Zamorano y Gilberto Adame en 2002.