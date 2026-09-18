Brian Rodríguez: "Clásico de México es el partido más importante"

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 18 (EL UNIVERSAL).- Este sábado en el Estadio Banorte se enfrentan, sin duda, los dos equipos más populares del futbol mexicano. América y Chivas, una rivalidad que llega en este torneo Apertura 2026 con el Guadalajara arriba, únicamente por un punto.

Brian Rodríguez destaca la rivalidad y preparación para el clásico

La clasificación pronostica un duelo parejo en el Coloso de Santa Úrsula y Brian Rodríguez, futbolista de las Águilas, coincide en que será un "lindo Clásico" este sábado por la noche.

"No nos afecta en nada (no llegar como favoritos). Ellos vienen haciendo bien las cosas, tienen jugadores de calidad, se respeta obviamente. También saben muy bien contra quién van a jugar y va a ser un lindo Clásico", declaró el "Rayo".

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Pero de algo no hay duda en el Nido, el Clásico de México es el duelo importante para ambos equipos en la fase regular, el que más paraliza en la República Mexicana y así lo aseguró el uruguayo, quien lo colocó arriba de sus otros acérrimos rivales.

"Los Clásicos se tienen que ganar, no hay excusa. Creo es el único partido del torneo en el que hay esa cierta presión de ser un Clásico. Llegaremos de mejor manera, hay que estar muy atentos, los partidos son detalles. No creo que sea el mismo partido que contra Cruz Azul y espero mañana seamos nosotros los afortunados", aseveró el Rayito.

"El clásico más importante que se puede vivir en el campeonato mexicano. He jugado muchos y he ganado, perdido y empatado. Para mí es un orgullo vestir la playera del América en un Clásico de esta magnitud. Disfrutaré si me toca jugar", agregó.

Ajustes defensivos de América para el clásico contra Chivas

El pasado sábado, contra Cruz Azul, América ofreció uno de sus peores tiempos en los últimos años. Se fueron al descanso 3-0 y Brian Rodríguez destaca que trabajaron mucho en el tema defensivo, antes del encuentro frente a las Chivas. Cometer los mismos errores es imperdonable para los de Coapa.

"Creo que el otro día contra Cruz Azul regalamos el primer tiempo, todo el mundo lo sabe, nosotros también. Interior en el Club lo trabajamos esta semana y creo que no se pueden cometer esos errores con la calidad que tienen los demás. Creo que debemos ser, y no sólo la parte defensiva, también la parte superior, tenemos que presionar de diferente manera para que esos errores no lleguen atrás", concluyó Brian.