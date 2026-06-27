ADSL empata con Gallos Blancos

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El Atlético de San Luis disputó su primer encuentro de preparación rumbo al Torneo Apertura 2026 al igualar 2-2 frente a Querétaro, en un partido celebrado en las instalaciones de La Loma Querétaro, donde el equipo dirigido por Diego Mejía mostró buenos momentos de futbol y continúa afinando detalles de cara al inicio de la campaña.

El conjunto potosino inició el compromiso con Andrés Sánchez en la portería; Robson Bambu, Eduardo Águila, Miguel García y Lucas Esteves en la defensa; Benjamín Galdames, Roberto Meráz y Sébastien Salles-Lamonge en el mediocampo; mientras que Ronaldo Nájera, Santiago Muñoz y Joao Pedro comandaron el ataque.

Atlético de San Luis abrió el marcador al minuto 13, luego de que el árbitro señalara un penal por una falta sobre Joao Pedro dentro del área. El propio atacante brasileño fue el encargado de ejecutar la pena máxima y convertir el 1-0 para los potosinos.

Tras la anotación, el cuadro rojiblanco mantuvo el control del encuentro y generó varias llegadas de peligro sobre la portería rival, aunque no logró ampliar la ventaja antes del descanso.

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Para la segunda mitad, Diego Mejía renovó prácticamente todo el equipo al dar ingreso a Gibrán Lajud, Benjamín Galindo, Luis Carrillo, Román Torres, Aldo Cruz, Óscar Macías, Sebastián Pérez Bouquet, Anderson Duarte, David Rodríguez, Rafael Llorente y Leonardo Flores.

Apenas iniciado el complemento, Querétaro encontró el empate al minuto 46 por conducto de Mateo Coronel. Sin embargo, la reacción potosina fue inmediata y al minuto 60 David Rodríguez aprovechó un rechace del guardameta rival para rematar de primera intención y devolver la ventaja al Atlético de San Luis.

Cuando parecía que los potosinos se encaminaban al triunfo, Gallos Blancos logró igualar nuevamente el marcador al minuto 82 con una anotación de Santiago Homenchenko.

En la recta final del encuentro, Atlético de San Luis generó oportunidades para quedarse con la victoria mediante Rafael Llorente y Román Torres, pero la falta de contundencia impidió que el marcador volviera a moverse.

Con este empate, el conjunto potosino continúa sumando minutos de trabajo durante su pretemporada, mientras el cuerpo técnico sigue evaluando variantes y el funcionamiento del plantel de cara al Apertura 2026.

El próximo compromiso de preparación para Atlético de San Luis será el 1 de julio, cuando visite la Academia AGA para enfrentar al Atlas en su segundo partido amistoso de la pretemporada.