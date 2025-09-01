logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GRAN CELEBRACIÓN!

Fotogalería

¡GRAN CELEBRACIÓN!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Operaba casa donde se ahogó niño sin permiso

Era usada como balneario y salón de fiestas

Por Redacción

Septiembre 01, 2025 03:00 a.m.
A
Operaba casa donde se ahogó niño sin permiso

CIUDAD VALLES.- Operaba sin permiso casa que se usaba como balneario en Tamuín, en donde se ahogó un niño de dos años de edad el sábado.

Cristian Cruz Hernández, subdirector de Protección Civil Municipal en Tamuín, dijo que el accidente en el que murió un niño de dos años nueve meses, tuvo que ver con un problema de falta de visibilidad de los padres del menor y que el caso se sigue investigando, aunque aceptó que el lugar no tiene permiso para operar como balneario.

Expuso que el sitio será clausurado y que no se ha cerrado todavía, porque hay que dar oportunidad a las diligencias de las autoridades, pero que en esta semana sondearán casas que se estén utilizando como salones de fiesta o balnearios.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Invitan a jóvenes para ser policías
Invitan a jóvenes para ser policías

Invitan a jóvenes para ser policías

SLP

Jesús Vázquez

Alcalde no entrega apoyo a Orquesta
Alcalde no entrega apoyo a Orquesta

Alcalde no entrega apoyo a Orquesta

SLP

Carmen Hernández

Donaría recursos que se recaudaron en tianguis dominical, pero se echó para atrás

Activa la economía el regreso a clases
Activa la economía el regreso a clases

Activa la economía el regreso a clases

SLP

Redacción

Acercan servicios de salud a comunidades
Acercan servicios de salud a comunidades

Acercan servicios de salud a comunidades

SLP

Jesús Vázquez