Operaba casa donde se ahogó niño sin permiso
Era usada como balneario y salón de fiestas
CIUDAD VALLES.- Operaba sin permiso casa que se usaba como balneario en Tamuín, en donde se ahogó un niño de dos años de edad el sábado.
Cristian Cruz Hernández, subdirector de Protección Civil Municipal en Tamuín, dijo que el accidente en el que murió un niño de dos años nueve meses, tuvo que ver con un problema de falta de visibilidad de los padres del menor y que el caso se sigue investigando, aunque aceptó que el lugar no tiene permiso para operar como balneario.
Expuso que el sitio será clausurado y que no se ha cerrado todavía, porque hay que dar oportunidad a las diligencias de las autoridades, pero que en esta semana sondearán casas que se estén utilizando como salones de fiesta o balnearios.
