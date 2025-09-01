logo pulso
PSL Logo

Seguridad

Se estampa camioneta contra poste metálico

Por Redacción

Septiembre 01, 2025 03:00 a.m.
Se estampa camioneta contra poste metálico

El conductor de una camioneta resultó lesionado luego de estrellarse contra un poste de señalética cuando circulaba por la carretera a Rioverde, a la altura de la colonia San Rafael.

El percance tuvo lugar cerca de las cinco de la mañana de este domingo, cuando la camioneta Mazda de color blanco, se desplazaba por la mencionada carretera en dirección al oriente.

Fue frente a la colonia San Rafael, en donde el conductor perdió el control del volante y de esta forma se subió al camellón lateral y así chocó de frente contra el poste metálico de la señalética que ahí se ubica, quedando la unidad prácticamente en pérdida total.

Al sitio arribaron los paramédicos, quienes atendieron al conductor para trasladarlo a un hospital ya que presentaba lesiones considerables.

Asimismo, peritos de la Policía Vial de Soledad tomaron conocimiento del accidente y la camioneta fue enviada a una pensión particular, quedó en pérdida total ante el fuerte accidente.

