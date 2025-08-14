ADSL Femenil apunta a mejorar la contundencia

Luego de que el Atlético de San Luis Femenil empatara a ceros con Atlas, el director técnico Ignacio Quintana reconoció que el resultado no colmó sus expectativas, pues aunque se logró mantener el orden defensivo y generar llegadas, la falta de contundencia volvió a impedir una victoria.

“Cuando trabajas para obtener la victoria, lo que quieres son los tres puntos”, afirmó Quintana al término del encuentro. Sin embargo, matizó su inconformidad al destacar la actitud y la disciplina táctica que su equipo mostró en gran parte del partido. También resaltó el nivel del rival, al que calificó como un conjunto sólido y bien preparado, lo que incrementó el desafío para las potosinas.

El entrenador señaló que el equipo ha dado pasos importantes en la construcción de juego ofensivo. Comparó el rendimiento actual con torneos anteriores, subrayando que ahora sus jugadoras logran instalarse con mayor frecuencia en el último tercio de la cancha. “Eso nos permite hablar de volumen de juego. Antes no llegábamos tantas veces al área rival y ahora lo hacemos; el reto es concretar”, puntualizó.

La falta de contundencia sigue siendo un tema central para el cuerpo técnico. Quintana explicó que, aunque el equipo genera más aproximaciones y ocasiones de peligro, la efectividad frente a la portería rival aún no es la deseada. “De nada sirve llegar diez veces si no metes ninguna. La clave es transformar esas llegadas en goles y trabajamos para que eso ocurra”, comentó.

