ADSL Femenil cae ante Chivas
El cuadro tapatío dominó y terminó quedándose con los tres puntos
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El Atlético de San Luis Femenil sufrió un nuevo revés en la jornada 3 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX Femenil, luego de caer 3-1 ante Chivas Femenil en el Estadio AKRON, en un encuentro donde el conjunto tapatío dominó gran parte de las acciones y terminó quedándose con los tres puntos.
Guadalajara salió desde el primer minuto con la intención de imponer condiciones y encontró rápidamente la ventaja. Al minuto 8, Cervantes ganó la posición dentro del área y remató de cabeza un centro enviado por Caro Jaramillo para colocar el 1-0 en favor de
las rojiblancas.
Las potosinas reaccionaron y aprovecharon un error en la salida del Guadalajara para conseguir la igualada. Al 23´, Enyerliannis Higuera apareció para capitalizar la equivocación defensiva y mandar el balón al fondo de las redes, colocando el 1-1.
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Sin embargo, Chivas retomó el control del partido antes del descanso. Al 37´, Gaby Valenzuela encontró a Jasmine Casárez dentro del área y le puso un servicio preciso que la atacante aprovechó para devolverle la ventaja al conjunto local. Con el 2-1 en el marcador terminó la primera mitad, dejando al Atlético de San Luis obligado a buscar nuevamente el empate.
Apenas habían transcurrido 36 segundos del segundo tiempo cuando Chivas volvió a golpear. Joseline Montoya recibió el balón, recorrió toda la banda, ingresó al área y con la parte interna del pie derecho colocó el esférico en el ángulo para marcar un auténtico golazo al 46´, aumentando la ventaja de las locales a 3-1.
El Atlético de San Luis intentó reaccionar durante el resto del encuentro, pero las rojiblancas mantuvieron el control de las acciones y evitaron que las potosinas volvieran a acercarse en el marcador.
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