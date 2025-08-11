logo pulso
Estado

Ambulantes bloquean las áreas peatonales

Por Redacción

Agosto 11, 2025 03:00 a.m.
Ambulantes bloquean las áreas peatonales

CIUDAD VALLES.- Surgen quejas por la falta de espacio en las banquetas de casi toda la Porfirio Díaz para transeúntes y discapacitados, que tienen que transitar por el arroyo de la calle con el riesgo de sufrir un accidente.

La proliferación y amontonamiento de negocios, en medio de los que ya existían, en la calle Porfirio Díaz ha provocado que haya quejas no sólo por la falta de paso, sino porque para muchas personas con discapacidad ha sido dificultoso el desplazamiento en ambos lados de la calle.

El tema de la multiplicación de los comerciantes ambulantes ha sido una constante queja de los ciudadanos, más porque autoridades municipales no meten al orden a los comerciantes, que deben respetar las áreas peatonales, como está establecido, para que pueda caminar sin riesgo alguno las personas, sobre todo algunas que sufren alguna incapacidad.

