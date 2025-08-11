En el Teatro Polivalente del Centro de las Artes de San Luis Potosí se inauguró la exposición colectiva Voces visuales, integrada por 22 obras de 12 artistas, en su mayoría vinculados como alumnos o maestros al área académica de esta institución.

La propuesta reúne piezas de estilo y técnica diversa, en un montaje que se presenta sin censura ni limitaciones temáticas.

Entre las obras se pueden apreciar figuras surrealistas, personajes abstractos, referencias al tarot de Marsella y elementos de lettering urbano, ofreciendo un recorrido visual marcado por la pluralidad creativa de sus autores.

La exposición surge como una iniciativa independiente que retoma la experiencia previa de exhibiciones en el lobby del Teatro Polivalente, particularmente la realizada con motivo de su aniversario.

En esta ocasión, el espacio se consolida como un punto de apoyo para el arte local, brindando visibilidad a las propuestas emergentes y a la diversidad de enfoques que caracterizan la producción artística actual en San Luis Potosí.

La muestra podrá visitarse de lunes a viernes, de 11:00 a 15:00 horas, hasta el 19 de septiembre de 2025.