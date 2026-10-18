Goleada del Barsa con otra polémica

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BARCELONA.- Lamine Yamal iluminó el sábado al Barcelona en la victoria 5-2 en el campo del Real Betis, con la que el club catalán mantuvo su inicio perfecto en La Liga española antes de su duelo de la Liga de Campeones contra el Paris Saint-Germain.

Lamine marcó, posiblemente, el mejor gol de la jornada en todas las ligas europeas, pero más tarde fue amonestado tras parecer provocar una tarjeta roja para el rival Facundo Bernal.

El candidato al Balón de Oro, de 19 años, abrió el marcador a los 10 minutos con una gran acción individual. Regateó a Bernal justo fuera del área, frenó y clavó un disparo de zurda con efecto al segundo palo.

En un entretenido primer tiempo, el defensor argentino Valentín Gómez respondió para el Betis con un cabezazo a los 27 minutos, Rodri Hernández devolvió la ventaja al Barcelona a los 41 y al volante argentino Giovani Lo Celso le anularon un empate antes del descanso tras la revisión del VAR por una mano previa del atacante colombiano Cucho Hernández.

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El técnico del Betis Manuel Pellegrini fue amonestado por sus protestas.

Tras el descanso, Lamine asistió a Gabriel Jesus para el tercer gol del Barça, pero Abde Ezzalzouli respondió para el Betis dos minutos después, cuando Laminel y Bernal chocaron lejos del balón.

Bernal movió la cabeza hacia Yamal, quien cayó al suelo. A Bernal le mostraron la tarjeta roja y a Yamal, la amarilla.

Pellegrini arremetió contra el arbitraje tras el partido.

Eric García anotó el cuarto gol del Barcelona poco después, antes de que Dani Olmo completara la cuenta al final.

El Barça que ha ganado cada sus 11 partidos de la temporada, incluyendo sus nueve de liga, se enfrenta a continuación al PSG, campeón defensor por segundo año consecutivo, como visitante en la Liga de Campeones el martes.

TRIUNFO DE

LOS COLCHONEROS

También el sábado, Álex Baena anotó a los 89 minutos para que el Atlético de Madrid venciera 1-0 al Espanyol como visitante y ampliara a seis la racha de victorias de los colchoneros en todas las competiciones. El resultado aumentó la presión sobre el técnico periquito Manolo González tras una quinta derrota en nueve partidos para el club.

El Valencia CF empató sin goles este sábado contra el Athletic Club en la novena jornada de LaLiga EA Sports celebrada en Mestalla, otra mejorada actuación bajo las órdenes de Javier Aguirre, mientras que el Villarreal no pudo en casa (0-0) con el Elche.

El equipo ´che´, que ya dejó buena imagen en el 2-2 contra el Racing en el estreno del técnico mexicano, mostró orden y energía para plantar cara a un Athletic también necesitado de puntos. Los vascos fueron mejores en el primer tiempo, con más posesión aunque sin saber utilizarla del todo, y la ocasión de Iñaki Williams.Los choques Valencia-Athletic Club y Villarreal-Elche se saldaron con empates sin goles.