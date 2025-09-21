Águilas de UASLP hilan 2do. triunfo

La tarde de este sábado, la Unidad Deportiva Universitaria (UDU) fue escenario de un encuentro vibrante de la Liga Universitaria de Basquetbol, donde la selección femenil de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) recibió a las Gatas Salvajes de la Universidad Autónoma de Querétaro, dentro de la jornada 2 del torneo.

Desde el arranque, el partido mostró un ritmo de ida y vuelta, pero fueron las Águilas quienes tomaron la delantera gracias a su férrea defensa y dominio en el rebote defensivo. Esa combinación les permitió cerrar el primer parcial con ventaja de 20-11.

En el segundo periodo, las potosinas continuaron imponiendo condiciones con un juego ofensivo más dinámico y capitalizando segundas oportunidades frente a la canasta. Aunque las queretanas intentaron responder, el esfuerzo no fue suficiente y el descanso llegó con marcador de 39-29 a favor de las locales.

Tras la pausa, las visitantes intentaron meterse de lleno en el encuentro, mostrando buena puntería desde media distancia. Sin embargo, la desesperación desde la banca y los cambios en la rotación limitaron sus opciones. Las Águilas supieron administrar la ventaja y entraron al último cuarto con una cómoda diferencia de 61-47.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El cierre del partido confirmó la superioridad de la escuadra potosina, que volvió a lucir su defensa y encontró en Geraldin Guerrero a la jugadora determinante de la tarde. Con un aporte de 25 puntos, Guerrero lideró a su equipo hacia el triunfo con marcador final de 75-63, sellando así la segunda victoria de la temporada.

El próximo compromiso de las Águilas será nuevamente en casa, cuando reciban a la Universidad de Celaya el sábado 4 de octubre, en busca de mantener el paso ganador en la Liga Universitaria.