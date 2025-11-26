Titular de Salud estrena cargo…¡ausentándose!

CIUDAD VALLES.- El nuevo director de Servicios Municipales de Salud del ayuntamiento vallense, Napoleón Heimsatz Velarde, solicitó un permiso para ausentarse de sus labores, y aunque fue recibió el nombramiento recientemente, no se ha aparecido en su oficina.

Aunque el viernes 21 de noviembre, mediante un procedimiento “fast track”, la Contraloría muicipal dio de baja al ahora extitular de los Servicios Municipales de Salud, Julio Alejandro Guido Azuara, y emitió información oficial sobre el nombramiento de Napoleón Heimsatz, éste tuvo que salir de la ciudad durante un lapso de dos semanas.

Por tal motivo, a pesar de que “va entrando” a la administración, el médico no está en su lugar y, por lo pronto, Marycruz Espinoza Castillo es la encargada de ese despacho.