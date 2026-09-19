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Alcanza H. Kane 100 goles en la Bundesliga

Por AP

Septiembre 19, 2026 03:00 a.m.
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Alcanza H. Kane 100 goles en la Bundesliga
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      MÚNICH.- Harry Kane estampó un doblete en una noche histórica del astro del Bayern Múnich al convertirse el viernes en el jugador más rápido en alcanzar los 100 goles en la Bundesliga.

      Su Bayern aplastó 7-0 al Union Berlin para alcanzar la cima de la liga alemana.

      El delantero inglés de 33 años logró el hito al transformar un penal a los 39 minutos para ampliar la ventaja del Bayern a 3-0 antes del descanso. Jamal Musiala abrió el marcador a los 18, mientras que Michael Olise añadió otro tanto a los 43.

      Kane volvió a marcar a los 54, con lo que elevó su cuenta a 101 goles en 99 partidos. El récord anterior del más rápido en llegar al centenar se estableció en 123 encuentros por Dieter Müller, el prolífico goleador de Colonia en la década de 1970.

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      Olise redondeó un triplete al remecer las redes a los 73 y 76. Ismael Saibari gritó gol por el Bayern a los 70.

      Tras dos actuaciones poco convincentes en la Bundesliga ante equipos recién ascendidos —un empate sin goles con el Schalke y una victoria 2-1 sobre el Elversberg—, el triunfo dejó al Bayern con 10 puntos en cuatro partidos. Friburg y Borussia Dortmund le escoltan con nueve unidades a la espera de sus compromisos del sábado.

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