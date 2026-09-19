Alcanza H. Kane 100 goles en la Bundesliga
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
MÚNICH.- Harry Kane estampó un doblete en una noche histórica del astro del Bayern Múnich al convertirse el viernes en el jugador más rápido en alcanzar los 100 goles en la Bundesliga.
Su Bayern aplastó 7-0 al Union Berlin para alcanzar la cima de la liga alemana.
El delantero inglés de 33 años logró el hito al transformar un penal a los 39 minutos para ampliar la ventaja del Bayern a 3-0 antes del descanso. Jamal Musiala abrió el marcador a los 18, mientras que Michael Olise añadió otro tanto a los 43.
Kane volvió a marcar a los 54, con lo que elevó su cuenta a 101 goles en 99 partidos. El récord anterior del más rápido en llegar al centenar se estableció en 123 encuentros por Dieter Müller, el prolífico goleador de Colonia en la década de 1970.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Olise redondeó un triplete al remecer las redes a los 73 y 76. Ismael Saibari gritó gol por el Bayern a los 70.
Tras dos actuaciones poco convincentes en la Bundesliga ante equipos recién ascendidos —un empate sin goles con el Schalke y una victoria 2-1 sobre el Elversberg—, el triunfo dejó al Bayern con 10 puntos en cuatro partidos. Friburg y Borussia Dortmund le escoltan con nueve unidades a la espera de sus compromisos del sábado.
no te pierdas estas noticias
Atlante vuelve a tropezar y deja escapar el triunfo ante Puebla
El Universal
Los Potros acumularon su quinto empate del Apertura 2026
Canadá pone contra las cuerdas a Francia en Copa Davis
EFE
Liam Draxl sorprendió a Arthur Rinderknech y Félix Auger-Aliassime dejó a los locales a un triunfo de la Final
Brian Rodríguez: "Clásico de México es el partido más importante"
El Universal
Brian Rodríguez reconoce la presión especial que implica enfrentar a Chivas en el clásico del fútbol mexicano.