logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

KA FEI

Fotogalería

KA FEI

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Alcanza Raúl Jiménez 60 goles en la Premier

Por El Universal

Septiembre 29, 2025 03:00 a.m.
A

CIUDAD DE MÉXICO.- Raúl Jiménez vivió una mañana agridulce. En lo que significó una hazaña histórica, el delantero mexicano alcanzó los sesenta goles en la Premier League, después de abrir el marcador para Fulham durante el partido contra Aston Villa. Sin embargo, poco después de la anotación, abandonó la cancha porque sufrió una lesión. Hasta el momento, se desconoce la gravedad de la misma.

A Jiménez le bastaron tres minutos para adelantar momentáneamente a los “Cottagers”. Un remate de cabeza que, pese a que tuvo que someterse a la revisión de VAR, encendió a la afición del Fulham con la esperanza de una victoria en el Villa Park de Birmingham, Inglaterra.

Una sonrisa de oreja a oreja adornó el rostro de Raúl... Hasta que, ocho minutos después, tuvo que recostarse en el pasto. El futbolista mexicano mostró señales de dolor, por lo que el español Adama Traoré relevó su lugar en la cancha. Pese a que Fulham intentó controlar el partido, Aston Villa marcó un dominio después de la salida de Jiménez. Los goles de Ollie Watkins, John McGinn y Emiliano Buendía sepultaron (3-1) al Fulham, dejando a la escuadra con la solitaria anotación que selló al inicio del partido.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Con barrida Padres avanzan a la postemporada
Con barrida Padres avanzan a la postemporada

Con barrida Padres avanzan a la postemporada

SLP

AP

Obtienen Azulejos título del Este
Obtienen Azulejos título del Este

Obtienen Azulejos título del Este

SLP

AP

El mexicano Alejandro Kirk, con par de jonrones, guió el triunfo de Toronto

Impulsa Marcus Jones victoria de Patriots
Impulsa Marcus Jones victoria de Patriots

Impulsa Marcus Jones victoria de Patriots

SLP

AP

Superan fácilmente Lions 34-10 a los Browns
Superan fácilmente Lions 34-10 a los Browns

Superan fácilmente Lions 34-10 a los Browns

SLP

AP