Comparsa ritualiza inicio del Xantolo

CIUDAD VALLES.- Dos días antes del San Miguel, la comparsa de la Lázaro Cárdenas ritualizó el inicio del Xantolo en la plaza principal.

A manera de exposición de la tradición de Día de Muertos, que comienza el 29 de septiembre con el día de San Miguel y que pertenece a una tradición del sur de la Huasteca, los miembros de la famosa y laureada comparsa explicaron que el evento se adelantaba dos días, por el día de la semana en que cae la fecha exacta y sahumearon las máscaras que habrán de utilizarse en los dos primeros días de noviembre, durante los minuetes que escenifican el fenómeno de la muerte y de los personajes sociales e históricos que forman parte de la vida pública de la región.

Con una concurrida asistencia de ciudadanos, además de todo eso, hubo repartición de ofrendas alimenticias.