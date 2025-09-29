logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

KA FEI

Fotogalería

KA FEI

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Comparsa ritualiza inicio del Xantolo

Sahumearon las máscaras que utilizarán los dos primeros días de noviembre

Por Redacción

Septiembre 29, 2025 03:00 a.m.
A
Comparsa ritualiza inicio del Xantolo

CIUDAD VALLES.- Dos días antes del San Miguel, la comparsa de la Lázaro Cárdenas ritualizó el inicio del Xantolo en la plaza principal.

A manera de exposición de la tradición de Día de Muertos, que comienza el 29 de septiembre con el día de San Miguel y que pertenece a una tradición del sur de la Huasteca, los miembros de la famosa y laureada comparsa explicaron que el evento se adelantaba dos días, por el día de la semana en que cae la fecha exacta y sahumearon las máscaras que habrán de utilizarse en los dos primeros días de noviembre, durante los minuetes que escenifican el fenómeno de la muerte y de los personajes sociales e históricos que forman parte de la vida pública de la región.

Con una concurrida asistencia de ciudadanos, además de todo eso, hubo repartición de ofrendas alimenticias.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Un cortocircuito incendia depósito de cerveza
Un cortocircuito incendia depósito de cerveza

Un cortocircuito incendia depósito de cerveza

SLP

Carmen Hernández

Motociclista chocó contra auto, grave
Motociclista chocó contra auto, grave

Motociclista chocó contra auto, grave

SLP

Carmen Hernández

Presentan fiestas de San Francisco de Asís
Presentan fiestas de San Francisco de Asís

Presentan fiestas de San Francisco de Asís

SLP

Jesús Vázquez

Se disparan casos de Covid con el Otoño
Se disparan casos de Covid con el Otoño

Se disparan casos de Covid con el Otoño

SLP

Redacción