Alcaraz esquiva a los ´fuertes´ en las Finales
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Madrid.- El tenista alemán Alexander Zverev, número uno del mundo, y el español Carlos Alcaraz, tercero de la clasificación, quedaron encuadrados este jueves como cabezas de serie en grupos separados para las Finales ATP de Turín, que se disputarán del 15 al 22 de noviembre con la sensible baja por lesión del vigente campeón, Jannik Sinner.
El sorteo celebrado en el Grattacielo Intesa Sanpaolo evitó un duelo directo entre los dos representantes españoles. Por primera vez desde 2015, España contará con dos tenistas en el certamen gracias al debut del madrileño Rafa Jódar, quien a sus 20 años es el participante más joven tras irrumpir en el circuito y situarse en el puesto 11 de la ATP.
En el grupo John McEnroe, Zverev (campeón en 2018 y 2021 y ganador este año de Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos) se medirá ante Jódar, el estadounidense Ben Shelton y el debutante francés Arthur Fils (22 años).
Por su parte, Carlos Alcaraz liderará el grupo Ivan Lendl en su cuarta participación. El murciano llega en gran forma tras conquistar Tokio, Viena y el Masters de París luego de superar una lesión de muñeca. Sus rivales serán el ruso Daniil Medvedev (número 5), el debutante local Flavio Cobolli (sexto y finalista de Roland Garros) y Frances Tiafoe, quien también se estrena en el torneo.
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Tras disputar tres encuentros cada uno, los dos mejores de cada sector avanzarán a las semifinales en busca del último título de
la temporada.
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