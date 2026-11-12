Liga de Naciones: España vence a República Checa en Praga

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España firmó este jueves en Praga su quinta victoria seguida en la Liga de Naciones al derrotar a la República Checa con un gol de penalti de Álex Baena y otro de Pubill en el tiempo añadido, en un partido en el que tuvo que arremangarse y en el que el protagonista fue el VAR, al detectar una pena máxima y dejar con uno menos a los locales en la segunda parte.

Sin Lamine Yamal y otros pesos pesados, como Rodri o Mikel Oyarzabal, España saldó el trámite ante el colista tras una primera parte en la que dominó con autoridad y una segunda en la que bajaron el nivel y los checos rozaron el empate, pero acabaron con diez por la roja al capitán Krejci, también expulsado en la ida.

El combinado de Luis de la Fuente amplía a 43 su racha histórica de encuentros sin perder y se emplaza con Inglaterra, que ganó a Croacia, para dilucidar el liderato del grupo en la última jornada el próximo domingo, día 15, en el estadio Metropolitano de Madrid.

Con el enmascarado Martin Zubimendi al timón, el balón echó a rodar de acuerdo con el guion previsto. Los campeones del mundo se hicieron con el control y el equipo checo, comandado por el español Santi Denia, lo aceptó, aunque en ocasiones con la presión alta para tratar de no encajonarse demasiado.

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España movió bien la pelota buscando la frescura de Yeremy Pino en el papel de Lamine Yamal, en asociación con un Pedro Porro que volvía después del Mundial, y las incursiones de Cucurella por la izquierda, aunque sin demasiado mordiente.

Fue en el minuto 19 cuando la Roja metió miedo por primera vez, con un remate del lateral madridista que se le fue alto.

Tres minutos después, Huijsen también estuvo a punto de abrir el marcador con un remate de cabeza que detuvo Kovar.

Con la zaga checa bien ordenada, Fermín se reivindicó como referencia entre líneas y Pino y Baena se intercambiaron en las bandas.

Sin tiempo para ver los resultados de los retoques, llegó el penalti, revisado en el VAR tras una acción inofensiva en la que Ambros tocó de forma inocente la pelota con la parte alta de un brazo.

Con Oyarzabal ausente por el nacimiento este jueves de su segundo hijo, Baena lo ejecutó de forma magistral para anotar su quinto gol con la camiseta de la selección española.

La ventaja pudo ampliarse antes del descanso tras una jugada de orfebrería que desembocó en Fabián, quien, a pierna cambiada, propulsó el balón a la cruceta.

Los de Santi Denia apenas se asomaron por los dominios de un Unai Simón, que cumplió su partido número 70 con España estrenando su etiqueta de mejor portero del mundo.

El 1-0 transmitió la sensación de que el partido estaba encarrilado, más si cabe tras un segundo gol obra de Yeremy Pino después de un pase telescópico de Unai Simón que plantó al extremo del Crystal Palace solo ante Kovar.

Pero el piloto del VAR se encendió de nuevo y detectó un milimétrico fuera de juego que invalidó la obra de arte del guardameta del Athletic Club.

Aliviados, los checos se envalentonaron y amenazaron por primera vez la portería española con un remate de Zima desde el borde del área chica, seguido de un tiro de Provod que se envenenó al rechazar en Pedro Porro y que rozó el poste.

Fueron el prólogo a otras dos embestidas a balón parado que sembraron el pánico en el área española, sobre todo con el balón al larguero de Hlozek peinado de espaldas tras una salida tardía de Unai Simón.

De nuevo las sensaciones se tradujeron en espejismo cuando dos minutos después del agobio Mikel Merino, el revulsivo tradicional, habilitó a Roberto Fernández y Krecji le agarró cuando avanzaba solo hacia un costado del área.

De nuevo el videoarbitraje cobró protagonismo y el árbitro corrigió su primera decisión de sacar amarilla y la convirtió en roja al capitán, que ya fue expulsado con doble amonestación en la derrota de los checos ante España en la ida (3-1).

Con diez, el partido siguió agitado, pero a los centroeuropeos se le agotaron las pilas y España aprovechó para ampliar la ventaja en el último suspiro con un tanto de Pubill.

Inglaterra se jugará primer puesto vs. España

Inglaterra cumplió con su papel de favorita ante Croacia (2-1) y el triunfo en el día del homenaje a Harry Kane por su récord de internacionalidades les permite jugarse el domingo el primer puesto de su grupo de la Liga de Naciones contra España.

Los ingleses llegarán a la cita final del grupo a tres puntos de España y con la necesidad de ganar para poder superar a los de Luis de la Fuente. Esa sería la guinda del pastel, ya que el segundo puesto lo tienen asegurado y estarán en los cuartos de final de la Liga de Naciones.

Lo sellaron en un ambiente festivo en Wembley, el día en el que la federación inglesa homenajeó a Kane por su Balón de Oro y por romper el récord de internacionalidades de Peter Shilton. El delantero del Bayern de Múnich suma ya 126, uno más que el mítico arquero.

Y lo celebró con gol. El 2-1 para poner a Inglaterra por delante en un encuentro que se le estaba complicando sin mucho sentido. Los ingleses se adelantaron en una jugada que explica muy bien lo gran futbolista que es Kane. Alejado del área, el '9' encontró un centro al segundo palo que centró de primeras Bellingham y Morgan Rogers, en boca de gol y con mucha ayuda de la defensa, convirtió en el 1-0.

Era un partido muy controlado para los de Tuchel, que apenas sufrían nada contra los croatas, quienes ya encajaron un 0-7 hace un mes. Sin embargo, el conformismo de Inglaterra, que solo necesitaba un punto para estar en la siguiente fase, les pasó factura.

En un córner en la segunda mitad, Jarred Quansah se confió, cedió la pelota en el área pequeña a Pickford, sin darse cuenta que había un jugador croata rondando la jugada, y Peter Sucic les robó la cartera. Pese a que pudo haber una posible mano de Josko Gvardiol en el remate inicial, el tanto subió al marcador. El primero que encaja Inglaterra en esta Liga de Naciones desde el que les marcó Mikel Oyarzábal.

Lejos de entrar en pánico, aunque les valía el punto, Inglaterra tardó un par de minutos en restaurar la victoria. Otra vez con Quansah de protagonista. Esta vez en términos positivos. El defensa del Bayer Leverkusen fue derribado dentro del área por Smolcic y, pese a que el árbitro no lo pitó de primeras, tras revisarlo en el VAR confirmó la pena máxima.

Era el momento de Kane, al que Bellingham le pasó el balón. Y no falló. 92 dianas para el máximo artillero de la historia de Inglaterra.

En los últimos minutos, lo pudo empatar Croacia y también aumentar la renta Inglaterra, que tuvo un gol anulado a James Garner, pero reinó el 2-1 y es Inglaterra quien accede a cuartos.

Luka Modric, que entró en los quince últimos minutos, fue ovacionado por el público de Wembley.

Con doce puntos, Inglaterra necesitará ganar a España en el Metropolitano para ser primera. Un empate o una victoria valdrá a los de Luis de la Fuente para liderar el grupo.