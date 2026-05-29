Ale Chalita mostró buen desempeño en Guatemala
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La piloto potosina Alejandra Chalita tuvo participación internacional dentro de la Súper Fecha Karting 2026, celebrada los días 23 y 24 de mayo en el Autódromo Los Volcanes, también conocido como Pedro Cofiño, en Guatemala, donde mostró un destacado desempeño al volante pese a no poder concluir la competencia debido a un incidente en pista.
La mexicana logró llamar la atención por su manejo en una parrilla conformada por cerca de dos decenas de pilotos, en una competencia de alto nivel que reunió a destacados exponentes del kartismo de la región.
Sin embargo, durante la jornada un fuerte contacto en pista obligó a Chalita a abandonar la carrera, sufriendo lesiones menores que incluyeron inmovilización de un tobillo y golpes en las espinillas.
"Nos vamos un poco tristes ya que no logramos terminar la jornada. Un fuerte contacto en la pista me dejó como resultado el tobillo inmovilizado y las espinillas lastimadas, nada grave; en dos semanas estaremos de nueva cuenta listas para regresar a la pista", expresó la piloto.
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Pese al resultado, Alejandra Chalita señaló que se queda con buenas sensaciones por el nivel mostrado durante la competencia internacional, donde consideró que existían posibilidades de pelear por un lugar en el podio.
"Nos vamos con la sensación de haber podido hacer más, pero así son las carreras. Fue una parrilla muy nutrida y hubiera sido sensacional quedarnos con el pódium", comentó.
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