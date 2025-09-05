logo pulso
Alemania fue sorprendida por Eslovaquia

Por AP

Septiembre 05, 2025 03:00 a.m.
A
Alemania cayó el jueves como visitante por primera vez en un partido de la eliminatoria para la Copa del Mundo, por 2-0 ante Eslovaquia, lo que puso en peligro inmediato su campaña para llegar al torneo de 2026.

David Hancko y David Strelec aprovecharon errores en la defensa alemana para darle a Eslovaquia —que se clasificó por última vez para la Copa del Mundo en 2010— una ventaja sorpresiva. Alemania no pudo encontrar una manera de superar la defensa eslovaca para volver al encuentro.

Fue un golpe para el entrenador Julian Nagelsmann y su flamante alineación, que incluía al nuevo delantero del Newcastle, Nick Woltemade, en su tercer partido con Alemania, y a Nnamdi Collins, quien debutó como lateral derecho.

Nagelsmann fue crítico con su equipo, del cual dijo que careció de “emotividad” en el campo y de la voluntad de ganar contra un adversario motivado pero desfavorecido. Incluso cuestionó si debería elegir jugadores menos hábiles pero más dedicados.

Alemania necesita ganar sus cinco partidos restantes para evitar el repechaje, agregó Nagelsmann.

ESPAÑA SE IMPONE

CON FACILIDAD

España, la monarca de Europa, tomó una ventaja con un gol de Mikel Oyarzabal a los 5 minutos y goleó 3-0 a Bulgaria en el partido inaugural de eliminatoria para ambos equipos. Marc Cucurella y Mikel Merino anotaron para ampliar la ventaja de España.

Ugurcan Cakir aportó una gran atajada en el undécimo minuto de tiempo añadido, para que Turquía preservara un triunfo de 3-2 sobre Georgia en su partido inaugural de la eliminatoria, a pesar de que el delantero Baris Alper Yilmaz fue expulsado apenas cuatro minutos después de su ingreso desde el banquillo.

