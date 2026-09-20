Gabriel Milito se engancha con reportero tras empate ante América

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CIUDAD DE MÉXICO.— El empate 2-2 entre Chivas y América continuó fuera de la cancha, luego de que Gabriel Milito protagonizara un tenso intercambio con un reportero durante la conferencia de prensa posterior al Clásico Nacional.

La discusión comenzó cuando el periodista señaló que el Guadalajara había "dejado escapar puntos", una expresión que provocó la inmediata reacción del entrenador argentino.

"Te corrijo, yo no dejo ir puntos. Vine a ganar los tres puntos. Se nos escaparon porque hay un rival que juega y que, en el segundo tiempo, a partir de ese golazo, se metió en el partido", respondió Milito.

El intercambio continuó mientras el técnico defendía el desempeño de sus jugadores y reconocía que el equipo perdió intensidad durante la segunda mitad.

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"No jugamos al nivel del primer tiempo debido a los cambios que tuvimos que hacer de manera obligada, pero nadie deja escapar nada; hay un rival que también tiene su mérito", sostuvo.

El momento se difundió rápidamente en redes sociales y generó opiniones divididas sobre la reacción del entrenador rojiblanco.

Con el empate, Chivas perdió la oportunidad de asumir el liderato y de fortalecer su posición como uno de los principales aspirantes al título.