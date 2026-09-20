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Sheinbaum visita Sinaloa entre operativo de seguridad y cambio de gobierno

La Presidenta rendirá cuentas por su Segundo Informe

Por El Universal

Septiembre 20, 2026 09:59 a.m.
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Sheinbaum visita Sinaloa entre operativo de seguridad y cambio de gobierno
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      CULIACÁN, Sin.— La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitará este domingo 20 de septiembre Sinaloa como parte de su gira nacional de rendición de cuentas por el Segundo Informe de Gobierno, en medio de un reforzamiento de seguridad y la designación de Graciela Domínguez como gobernadora interina.

      El relevo ocurre después de que Rubén Rocha Moya solicitó licencia, en un contexto marcado por señalamientos de autoridades estadounidenses sobre presuntos vínculos con la delincuencia.

      La visita presidencial estará antecedida por un operativo federal en la zona serrana limítrofe con Durango, donde elementos de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana fueron atacados.

      El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó que la agresión fue repelida y nueve personas presuntamente relacionadas con una facción del Cártel de Sinaloa fueron detenidas.

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      Durante la intervención, las autoridades aseguraron 17 armas largas —entre ellas una ametralladora—, 127 cargadores, 40 artefactos explosivos improvisados y equipo táctico.

      Harfuch aseguró que el despliegue continuará de manera permanente y coordinada para detener a generadores de violencia y reducir la capacidad operativa de los grupos criminales.

      Horas antes de la llegada de Sheinbaum, el funcionario recorrió la entidad junto con los titulares de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, y de Marina, Raymundo Pedro Morales, para supervisar y evaluar la estrategia de seguridad.

      El secretario reconoció que persisten retos en Sinaloa y afirmó que las fuerzas federales mantendrán su presencia para proteger a la población y combatir la impunidad.

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