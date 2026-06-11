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Aguirre define alineación para debut en el Mundial 2026

Mantiene la base del último encuentro contra Serbia

Por El Universal

Junio 11, 2026 11:59 a.m.
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Foto: Archivo

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      Fin de los rumores, de las novelas y polémicas. Javier Aguirre ya tiene a sus 11 elegidos para enfrentar a Sudáfrica en el inicio de la Copa del Mundo 2026.

      La Selección Mexicana abre el telón de este Mundial de 2026 con estos elementos. Una alineación casi idéntica a la que presentaron en el último partido frente a Serbia, en el estadio Nemesio Díez.

      Estos son los 11 elegidos de Javier Aguirre para debutar en la Copa del Mundo de 2026.

      Portero: Raúl "Tala" Rangel.

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      Defensas: Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo.

      Medios: Erik Lira, Álvaro Fidalgo y Brian Gutiérrez.

      Delanteros: Julián Quiñones, Roberto Alvarado y Raúl Jiménez.

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