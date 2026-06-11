Maestros de CNTE siguen cobrando mientras están en paro

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La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que los maestros de la CNTE siguen cobrando su salario, aunque están en paro para realizar marchas y protestar contra la ley del ISSSTE de 2007.

Afirmó que es un acuerdo firmado entre el gobierno y la Coordinadora en administraciones anteriores, y que se sigue aplicando.

"Ellos tienen un acuerdo en Oaxaca, desde hace mucho tiempo, que cuando se movilizan no pierden su salario, es un acuerdo, no solo ahora con Salomón Jara, con la sección 22, sino con el, de mucho tiempo atrás, entonces no es algo nuevo, así se hizo durante muchos años, no es que hay algo particular, ellos siguen recibiendo, puedes estar a favor, puedes estar en contra, pero eso ocurre y no es nuevo, ya tiene tiempo", explicó.

Hoy jueves, EL UNIVERSAL publicó que en 10 días de paro, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha representado un costo de más de 586 millones de pesos para el erario en pago de salarios, de acuerdo con estimaciones realizadas a partir de los 88 mil 106 docentes reportados en huelga y el sueldo promedio mensual de 20 mil pesos señalado este martes por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado.

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