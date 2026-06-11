logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ESPERA A SU SEGUNDO BEBÉ!

Fotogalería

¡ESPERA A SU SEGUNDO BEBÉ!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Maestros de CNTE siguen cobrando mientras están en paro

El paro ha generado un costo de más de 586 millones de pesos en salarios, según datos oficiales

Por El Universal

Junio 11, 2026 11:39 a.m.
A
Maestros de CNTE siguen cobrando mientras están en paro
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que los maestros de la CNTE siguen cobrando su salario, aunque están en paro para realizar marchas y protestar contra la ley del ISSSTE de 2007.

      Afirmó que es un acuerdo firmado entre el gobierno y la Coordinadora en administraciones anteriores, y que se sigue aplicando.

      "Ellos tienen un acuerdo en Oaxaca, desde hace mucho tiempo, que cuando se movilizan no pierden su salario, es un acuerdo, no solo ahora con Salomón Jara, con la sección 22, sino con el, de mucho tiempo atrás, entonces no es algo nuevo, así se hizo durante muchos años, no es que hay algo particular, ellos siguen recibiendo, puedes estar a favor, puedes estar en contra, pero eso ocurre y no es nuevo, ya tiene tiempo", explicó.

      Hoy jueves, EL UNIVERSAL publicó que en 10 días de paro, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha representado un costo de más de 586 millones de pesos para el erario en pago de salarios, de acuerdo con estimaciones realizadas a partir de los 88 mil 106 docentes reportados en huelga y el sueldo promedio mensual de 20 mil pesos señalado este martes por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      LEA TAMBIÉN

      CNTE responde a intereses políticos y no a falta de diálogo: SEP

      Señaló que la administración federal mantiene mesas permanentes de atención con las distintas expresiones

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Maestros de CNTE siguen cobrando mientras están en paro
      Maestros de CNTE siguen cobrando mientras están en paro

      Maestros de CNTE siguen cobrando mientras están en paro

      SLP

      El Universal

      El paro ha generado un costo de más de 586 millones de pesos en salarios, según datos oficiales

      CNTE responde a intereses políticos y no a falta de diálogo: SEP
      CNTE responde a intereses políticos y no a falta de diálogo: SEP

      CNTE responde a intereses políticos y no a falta de diálogo: SEP

      SLP

      El Universal

      Señaló que la administración federal mantiene mesas permanentes de atención con las distintas expresiones

      Todo listo para el Fan Fest en el Zócalo
      Todo listo para el Fan Fest en el Zócalo

      Todo listo para el Fan Fest en el Zócalo

      SLP

      El Universal

      Cuenta con pantallas gigantes y accesos por Av. 20 de Noviembre y Pino Suárez

      Asesinan a reportero en Poza Rica, Veracruz
      Asesinan a reportero en Poza Rica, Veracruz

      Asesinan a reportero en Poza Rica, Veracruz

      SLP

      El Universal

      Luis Ángel López, periodista de nota roja, fue atacado a tiros pese a contar con medidas de protección vigentes