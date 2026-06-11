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Todo listo para el Fan Fest en el Zócalo

Cuenta con pantallas gigantes y accesos por Av. 20 de Noviembre y Pino Suárez

Por El Universal

Junio 11, 2026 09:02 a.m.
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Todo listo para el Fan Fest en el Zócalo
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      En el marco del inicio de la Copa del Mundo 2026, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, anunció que a partir de hoy se abren las puertas en el Zócalo para disfrutar del Fan Fest.

      "El gran festival futbolero para disfrutar, para acompañar con mucha emoción a nuestra selección", dijo la Mandataria capitalina.

      Por medio de su cuenta de X, Brugada Molina invitó a los fanáticos a acudir a la Plaza de la Constitución para apoyar al equipo mexicano.

      Destacó que hay "pantallas gigantes para poder disfrutar".

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      Apuntó que la entrada al Fan Fest del Zócalo será por Av. 20 de Noviembre y por Pino Suárez; resaltó que a lo largo de la CDMX hay otros 18 festivales futboleros para poder disfrutar el Mundial de la Ciudad de México.

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      La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026 en el Estadio Ciudad de México se llevará a cabo "sin problema", pese a las movilizaciones y manifestaciones que se prevén en las inmediaciones del estadio, principalmente por parte de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

      Al comenzar su conferencia matutina en Palacio Nacional, la Mandataria federal señaló que existe una coordinación entre el Gobierno Federal y el Gobierno de la Ciudad de México para garantizar que el arranque de la justa deportiva se desarrolle con normalidad.

      "Como dijimos, la inauguración del Mundial se va a llevar a cabo muy bien, sin problema. Está todo el equipo del Gobierno de la Ciudad y del Gobierno de México para garantizarlo; va a estar muy, muy bien", expresó.

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