Propone Óscar Bautista prohibir motocicletas en vías federales

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La circulación de motocicletas en autopistas federales podría quedar prohibida en México, pues hay una solicitud de exhorto presentado ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, mismo que busca que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes modifique el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal para impedir el tránsito de motocicletas, motonetas y vehículos motorizados de dos o tres ruedas en carreteras de acceso controlado.

La propuesta fue presentada por el diputado por San Luis Potosí, Óscar Bautista Villegas, quien plantea incorporar esta restricción al artículo 58 del Reglamento federal. Actualmente, dicho apartado ya prohíbe la circulación de peatones, bicicletas, triciclos, trimotos y cuatrimotos en este tipo de vías.

El planteamiento surge en medio del aumento de accidentes relacionados con motocicletas registrado en los últimos años. De acuerdo con datos citados en el exhorto, los siniestros en los que se ven involucrados estos vehículos crecieron cerca de 69 por ciento desde 2019, mientras que las muertes asociadas aumentaron 52.3 por ciento entre 2018 y 2023, periodo en el que se contabilizaron 2 mil 878 fallecimientos.

En el documento, el legislador potosino sostiene que las motocicletas representan una condición de mayor vulnerabilidad en infraestructura diseñada para velocidades superiores a los 100 kilómetros por hora y señala que los accidentes registrados en autopistas no sólo afectan a quienes las conducen, sino también a otros usuarios de las vías debido a cierres de carriles, congestionamientos y percances secundarios derivados de estos hechos.

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La solicitud de exhorto fue turnada a la Tercera Comisión de Trabajo de Asuntos Económicos de la Comisión Permanente para su análisis. En caso de que la propuesta sea retomada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y se concrete una modificación reglamentaria, las motocicletas quedarían impedidas para circular en autopistas y carreteras federales de acceso controlado en todo el país.

HIJO DE BAUTISTA ATROPELLÓ A MOTOCICLISTAS

Hijo del diputado federal, Óscar Bautista Villegas, fue detenido en septiembre de 2025, luego de que atropelló a jóvenes que se trasladaban en una motocicleta en Rioverde.

Los hechos, se registraron, cuando hijo del legislador, también de nombre Óscar, en aparente estado de ebriedad, conducía un vehículo, pero cuando perdió el control del volante y embistió a dos jovencitas que se trasladaban en motocicleta.

Las lesionadas fueron trasladadas a recibir atención médica, a bordo de una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana.

Mientras que el joven fue detenido, según la información recabada en ese momento.