Amplía el PSG su ventaja en la cima

PARÍS.- El campeón defensor Paris Saint-Germain aprovechó el sábado su condición de local y venció 2-0 al Auxerre para ampliar a tres puntos su delantera en la cima de la Ligue 1.

Sin embargo, también vio aumentar sus problemas de lesiones.

El centrocampista portugués Vitinha salió al final de la primera mitad después de gestar la jugada del primer gol y el extremo georgiano Khvicha Kvaratskhelia fue reemplazado en el descanso con una aparente lesión muscular en un muslo. El monarca vigente de la Liga de Campeones se enfrentará al Barcelona el miércoles en la segunda fecha de los partidos de la fase de liga.

El PSG ya está sin su capitán lesionado Marquinhos en la defensa central y sin el ganador del Balón de Oro Ousmane Dembélé, su compañero delantero Désiré Doué y el centrocampista João Neves.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ambos goles del PSG vinieron de defensas centrales.

Illia Zabarnyi se estiró para empujar hacia la red el centro de Vitinha desde la izquierda a los 33 minutos. Fue el primer gol del defensor ucraniano desde que se unió al club parisiense, en la antesala de esta campaña, procedente del Bournemouth inglés.

Vitinha salió dos minutos después.

Lucas Beraldo cabeceó el centro de Senny Mayulu para poner el 2-0 a los 55.

La victoria llevó al PSG a 15 puntos en seis fechas. Marsella, Mónaco, Lyon y Estrasburgo están igualados con 12 puntos y separados por diferencia de goles.

Lyon puede igualar en puntos con el PSG si gana en la cancha de Lille este domingo.

Mónaco no pudo poner presión sobre el PSG al caer 3-1 ante Lorient. Fue la segunda derrota de la temporada para el entrenador Adi Hütter.