Más jugadores NFL usan Guardian Caps

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El tackle izquierdo de los Cardinals de Arizona Jayden Williams, figura entre un número que crece gradualmente: el de jugadores de la NFL que han probado usar la denominada Guardian Cap —una funda acojinada para el casco que, según la liga, mitigaría las lesiones en la cabeza— durante los partidos.

Su razonamiento es simple: ¿qué daño puede hacerles?

"Sales ahí y te golpeas la cabeza en cada jugada. Si puedo tener un poco de protección extra, ¿por qué no?", preguntó Williams.

La idea va ganando apoyo entre algunos de entre 20 y 25 jugadores que han optado por añadir esa protección adicional durante los partidos en la temporada 2026. La esperanza es que usar equipamiento como el Guardian Cap pueda hacer que un deporte violento sea más seguro.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Pero eso es parte del problema, según Chris Nowinski, director general de la Concussion & CTE Foundation en Boston. Considera que la NFL está exagerando los beneficios de la funda para dar una falsa sensación de tranquilidad sobre un deporte peligroso que no puede "sanitizarse" por completo.

"Esto funciona un poco en un laboratorio, pero los beneficios se han exagerado de manera drástica", señaló Nowinski. "Lo que debe quedar claro para los jugadores es que nunca se ha demostrado que reduzca las conmociones cerebrales; la propia empresa se niega a comercializarlo como algo que reduzca las conmociones cerebrales; y no hay ninguna razón para creer que marcaría una diferencia significativa en la reducción de los índices de CTE (encefalopatía traumática crónica)".

El apoyo de la NFL a la Guardian Cap se da en el contexto de historias sobre exjugadores a quienes se diagnosticó CTE después de morir.

La CTE, una enfermedad cerebral degenerativa que se ha vinculado con conmociones cerebrales y otros traumatismos craneales comunes en el combate militar y en deportes de contacto, ha sido diagnosticada en más de 100 exjugadores de la NFL, lo que ha ensombrecido a la liga deportiva más popular de Estados Unidos.

El padecimiento se ha diagnosticado post mórten a algunos jugadores renombrados, incluidos miembros del Salón de la Fama como el linebacker Junior Seau y el quarterback Ken Stabler, además del exala cerrada de los Patriots Aaron Hernandez.

¿FUNCIONA LA GUARDIAN CAP?

La NFL cita pruebas de laboratorio, según las cuales, si un jugador usa una Guardian Cap, hay una reducción de aproximadamente 10% a 15% en las fuerzas transmitidas a través del casco, y una reducción de 20% a 30% si ambos jugadores llevan la funda.

Una vez que la liga dispuso de esas cifras, impuso el uso de las fundas en los entrenamientos con contacto para la mayoría de los jugadores desde 2022. Los quarterbacks, pateadores y despejadores son los únicos grupos de posición que no están obligados a usar las fundas durante prácticas que incluyen contacto.

El doctor Allen Sills, director médico de la NFL, rechazó que la liga esté haciendo promesas infundadas sobre la eficacia de las fundas. La calificó como "una herramienta en nuestra caja" para combatir las lesiones en la cabeza, no una panacea.

"En realidad no introdujimos la Guardian Cap para reducir las conmociones cerebrales; ésa no era nuestra intención, lo cual sorprende a mucha gente", indicó Sills. "Simplemente dijimos: ´¿saben qué?, si esto puede reducir la fuerza aunque sea 10%-15%, podría ser útil para jugadores que están sufriendo impactos repetitivos en la cabeza´".

Después de que hubo más datos disponibles, la NFL se mostró más optimista sobre la capacidad de la funda para reducir conmociones cerebrales. Una investigación publicada en agosto de 2025 en el American Journal of Sports Medicine encontró que el uso obligatorio de la Guardian Cap (el modelo NXT) se asoció con una reducción de 54% a 62% en la incidencia general de conmociones cerebrales en prácticas de la NFL, incluso si "la reducción de conmociones cerebrales no podía atribuirse únicamente a los efectos de absorción de energía de la Guardian Cap NXT".

"Eso es bastante difícil de ignorar", consideró Sills. "Si me dices que podemos reducir cualquier lesión en 50%, sin duda vamos a apostar por eso, ya sea que estemos hablando de conmociones cerebrales, ligamentos cruzados anteriores, tendón de Aquiles o lo que sea".

No hay jugadores obligados a usar las fundas en los partidos, pero cada vez más eligen hacerlo.

"Tan sólo hablando con la familia, también con mi novia, pensé: ´¿por qué no?´. Solo puede ayudarme. No me va a perjudicar, ¿sabes a lo que me refiero?", dijo el novato Germie Bernard, receptor abierto de los Steelers. "Eso me ayudó a tomar la decisión. La gente a mi alrededor quiere que esté seguro. Quieren que juegue a largo plazo y, cuando el juego se acabe, quiero estar sano mentalmente; así que eso fue lo que influyó y tomé mi decisión".

No sorprende que la mayoría de los jugadores que usan la funda en partidos estén en las primeras etapas de sus carreras. Muchos de ellos pasaron parte de la universidad o la preparatoria usando una funda así y se han acostumbrado a su apariencia, que es mucho más abultada que la de un casco normal.

En 2022, el astro de la línea defensiva JJ Watt comparó el casco con una "colmena".

Los jugadores más jóvenes han superado ese estigma.

"En realidad no me importa. Estoy ahí jugando futbol americano", manifestó Bernard. "No estoy ahí por la apariencia ni nada de eso. Eso no me importa".

Algunos de los jugadores que usan la Guardian Cap son bastante conocidos, incluidos el receptor de los Saints Chris Olave y el receptor de los Patriots Romeo Doubs. Doubs es, en esencia, un embajador de la marca Guardian Cap y confió en que se convierta en una parte estándar del equipo para jugadores jóvenes de futbol americano.

"Al principio de mi carrera, había demasiadas lesiones en la cabeza, y siempre lo usaba en los entrenamientos. Así que tenía sentido", comentó Doubs. "Tenía varias razones. La número 1: protegerme en el campo. La número 2: acostumbrarme a usarlo todo el tiempo".

ATENUANTES

El Guardian Cap no se usa solo a nivel NFL. Programas universitarios e incluso programas de preparatoria y juveniles lo están utilizando como una forma de protegerse contra lesiones en la cabeza.

Nowinski —el investigador en materia de CTE— dijo que es importante señalar que la versión de la NFL (el modelo NXT) es diferente del modelo XT que se comercializa para jugadores más jóvenes. Un estudio de la Universidad de Wisconsin en 2025 indicó que ese modelo "no redujo las conmociones cerebrales de los jugadores en las prácticas de futbol americano de preparatoria".

Guardian Sports es la empresa que vende la funda y su sitio Web reconoce que sus productos no pueden eliminar el riesgo de conmociones cerebrales.

"Ningún casco, protector de cabeza o barboquejo puede prevenir o eliminar el riesgo de conmociones cerebrales u otras lesiones graves en la cabeza al practicar deportes o de otro modo", dice el comunicado. "Los investigadores no han llegado a un acuerdo sobre cómo se relacionan los resultados de las pruebas de atenuación de impactos con las conmociones cerebrales u otras lesiones".

Aun así, Nowinski teme que el Guardian Cap esté dando a padres y atletas una falsa sensación de seguridad de que el futbol americano se ha vuelto considerablemente más seguro.

"Mi percepción es que la NFL quiere que creamos que la CTE ya quedó atrás. Nada podría estar más lejos de la verdad".