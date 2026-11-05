Cómo preparar bombas caseras para limpiar manchas en el inodoro

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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 4 (EL UNIVERSAL).- Mantener el baño limpio y libre de suciedad es una de las tareas más complicadas en las labores domésticas, especialmente cuando aparecen manchas amarillentas al fondo del inodoro, producto de la acumulación de sarro.

Instrucciones para preparar tabletas efervescentes caseras

Aunque existen numerosos productos comerciales para combatir estos problemas, también hay alternativas caseras que permiten facilitar la limpieza con ingredientes económicos y fáciles de conseguir.

Por este motivo, a continuación te diremos cómo elaborar tabletas efervescentes caseras que actúan como bombas de limpieza para el inodoro que ayudarán a desprender la suciedad superficial y neutralizar los malos olores.

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Para preparar estas pastillas de limpieza para el hogar, necesitas los siguientes materiales:

-1 taza de bicarbonato de sodio

- 1/4 de taza de ácido cítrico

- 1 cucharada de jabón líquido para trastes

- Un poco de agua en un atomizador

- Un recipiente y una cuchara para mezclar

Cabe mencionar que el bicarbonato de sodio ayuda a desprender residuos y neutralizar olores, mientras que el ácido cítrico contribuye a combatir depósitos minerales y manchas de sarro. Por su parte, el jabón líquido facilita la eliminación de algunos restos de suciedad.

1. Mezcla los ingredientes secos: coloca el bicarbonato de sodio y el ácido cítrico en un recipiente completamente seco. Revuelve hasta integrar ambos componentes.

2. Agrega el jabón líquido: incorpora la cucharada de jabón para trastes y mezcla lentamente para evitar que la preparación comience a reaccionar.

3. Humedece la mezcla: utiliza un atomizador para añadir pequeñas cantidades de agua. Hazlo gradualmente hasta conseguir una textura similar a la arena húmeda, sin provocar demasiada efervescencia.

4. Dales forma: coloca la preparación en moldes de silicona o presiona con las manos ligeramente para compactarla.

5. Deja secar: permite que las tabletas reposen durante 24 a 48 horas en un lugar seco y ventilado, lejos de la humedad.

Uso y limitaciones de las bombas caseras para inodoro

Cuando las tabletas estén completamente secas, coloca una dentro de la taza del sanitario y deja que se disuelva. La reacción efervescente ayudará a distribuir los ingredientes por el agua.

Espera entre 15 y 20 minutos y después frota las paredes interiores con un cepillo para inodoro. Finalmente, descarga el sanitario para retirar los residuos.

Es importante considerar que estas bombas pueden ayudar con la suciedad ligera y algunos depósitos minerales, pero no sustituyen un limpiador especializado cuando existen manchas profundas o acumulaciones importantes de sarro.