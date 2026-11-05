Putin entrega Medalla Pushkin a directora de Casa Cultura en Puebla

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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 4 (EL UNIVERSAL).- Carolina Gaspar Ramírez, directora de la Casa de Cultura México-Rusia en Puebla, recibió la Medalla Pushkin, una distinción otorgada por el Gobierno ruso por su contribución a la preservación y difusión de la cultura de ese país en el extranjero, así como a la promoción de los vínculos culturales entre ambas naciones.

Ceremonia de entrega en el Kremlin

La condecoración fue entregada el 4 de noviembre durante una ceremonia de reconocimientos estatales celebrada en el Kremlin, encabezada por el presidente de Rusia, Vladímir Putin.

La Medalla Pushkin, llamada así en honor al poeta ruso Aleksandr Pushkin, se concede a personas que han realizado aportaciones relevantes a la difusión de la cultura, el arte y el patrimonio de Rusia fuera de sus fronteras.

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Declaraciones de la directora y mensaje presidencial

Al recibir el reconocimiento, Gaspar Ramírez expresó su agradecimiento al Gobierno y al pueblo ruso, y manifestó el orgullo que representa para ella esta distinción.

"Como mexicana que siente un profundo respeto por Rusia, su historia y su cultura, llevaré esta medalla con orgullo", expresó.

Asimismo, aseguró que continuará trabajando para fortalecer los lazos culturales entre México y Rusia.

"Le aseguro, señor Presidente, que seguiré dedicando todos mis esfuerzos al fortalecimiento de la amistad y la cooperación entre México y Rusia", señaló.

La ceremonia también incluyó un mensaje de Putin, quien reconoció la labor de quienes contribuyen a fortalecer los vínculos de Rusia con otros países a través de la cultura y las relaciones humanas.