logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Lifting: antes de los sesenta

Fotogalería

Lifting: antes de los sesenta

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Putin entrega Medalla Pushkin a directora de Casa Cultura en Puebla

La ceremonia en el Kremlin fue encabezada por el presidente Vladímir Putin el 4 de noviembre.

Por El Universal

Noviembre 05, 2026 09:06 a.m.
A
Putin entrega Medalla Pushkin a directora de Casa Cultura en Puebla
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 4 (EL UNIVERSAL).- Carolina Gaspar Ramírez, directora de la Casa de Cultura México-Rusia en Puebla, recibió la Medalla Pushkin, una distinción otorgada por el Gobierno ruso por su contribución a la preservación y difusión de la cultura de ese país en el extranjero, así como a la promoción de los vínculos culturales entre ambas naciones.

      Ceremonia de entrega en el Kremlin

      La condecoración fue entregada el 4 de noviembre durante una ceremonia de reconocimientos estatales celebrada en el Kremlin, encabezada por el presidente de Rusia, Vladímir Putin.

      La Medalla Pushkin, llamada así en honor al poeta ruso Aleksandr Pushkin, se concede a personas que han realizado aportaciones relevantes a la difusión de la cultura, el arte y el patrimonio de Rusia fuera de sus fronteras.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Declaraciones de la directora y mensaje presidencial

      Al recibir el reconocimiento, Gaspar Ramírez expresó su agradecimiento al Gobierno y al pueblo ruso, y manifestó el orgullo que representa para ella esta distinción.

      "Como mexicana que siente un profundo respeto por Rusia, su historia y su cultura, llevaré esta medalla con orgullo", expresó.

      Asimismo, aseguró que continuará trabajando para fortalecer los lazos culturales entre México y Rusia.

      "Le aseguro, señor Presidente, que seguiré dedicando todos mis esfuerzos al fortalecimiento de la amistad y la cooperación entre México y Rusia", señaló.

      La ceremonia también incluyó un mensaje de Putin, quien reconoció la labor de quienes contribuyen a fortalecer los vínculos de Rusia con otros países a través de la cultura y las relaciones humanas.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Putin entrega Medalla Pushkin a directora de Casa Cultura en Puebla
      Putin entrega Medalla Pushkin a directora de Casa Cultura en Puebla

      Putin entrega Medalla Pushkin a directora de Casa Cultura en Puebla

      SLP

      El Universal

      La ceremonia en el Kremlin fue encabezada por el presidente Vladímir Putin el 4 de noviembre.

      Elecciones en EU debilitan a Trump y al Partido Republicano
      Elecciones en EU debilitan a Trump y al Partido Republicano

      Elecciones en EU debilitan a Trump y al Partido Republicano

      SLP

      El Universal

      La pérdida del Congreso y gobernaturas afecta la capacidad legislativa del presidente Trump.

      Herzog va por nuevo gobierno en Israel
      Herzog va por nuevo gobierno en Israel

      Herzog va por nuevo gobierno en Israel

      SLP

      AP

      El presidente Isaac Herzog comenzó las consultas con los representantes de los partidos

      Los demócratas abren nueva era
      Los demócratas abren nueva era

      Los demócratas abren nueva era

      SLP

      EFE

      La arrolladora victoria demócrata en el Congreso complica el futuro de los republicanos