Anderson y Haaland solventan al City

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El Manchester City venció 2-3 al Leipzig en un partido irregular donde las individualidades de la plantilla de Enzo Maresca pesaron más que el juego colectivo. El conjunto inglés, vestido completamente de negro con detalles amarillos, sufrió ante el planteamiento de un Leipzig cómodo en la cancha.

A pesar de que los locales dominaban el ritmo y generaban peligro en el arco de Gianluigi Donnarumma, el City se adelantó cerca del minuto 36 gracias a un gol en propia puerta del central Lukeba, tras un grave error de despeje.

La segunda mitad trajo una rápida reacción alemana. Apenas a los cuatro minutos de la reanudación, Baku sorprendió a Donnarumma en su primer poste para poner el 1-1. El encuentro entró en un intercambio de golpes: Enzo Fernández devolvió la ventaja a los ingleses al minuto 57 con un remate de cabeza a centro de Ndiaye, pero la respuesta local fue inmediata, ya que Nusa firmó el 2-2 definitivo tres minutos después aprovechando las concesiones defensivas del City.

Cuando el partido parecía estancado en las dudas de los visitantes y la desconexión de figuras como Foden o Cherki, la calidad individual resolvió el choque en el minuto 78. Elliot Anderson, el fichaje millonario del verano, realizó una gran conducción para asistir a Erling Haaland, quien remató a ras de suelo para sellar el 2-3. Con este resultado, el Manchester City alcanza los nueve puntos para colocarse en la séptima posición, mientras que el Leipzig se estanca con tres unidades.

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