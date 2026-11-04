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Juego entre Cruz Azul y Tigres cambia de horario

Tigres llega sin posibilidades de Liguilla tras derrota contra Pachuca en la Jornada 15.

Por El Universal

Noviembre 04, 2026 11:20 a.m.
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Juego entre Cruz Azul y Tigres cambia de horario
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      La Liga MX informó sobre el cambio de horario del encuentro entre Cruz Azul y Tigres, correspondiente a la Jornada 16 del torneo Apertura 2026; choque que se disputará en el estadio Universitario.

      Cambio de horario confirmado por Liga MX

      Sin ofrecer más detalles, la Liga MX dio a conocer vía redes sociales sobre la modificación del encuentro entre Felinos y La Máquina en el Volcán.

      "El partido Tigres vs Cruz Azul correspondiente a la Jornada 16 del Torneo Apertura 2026 cambiará de horario. Originalmente programado a las 17 hrs., se realizará a las 19:00 hrs. del sábado 7 de noviembre en el Estadio Universitario", reveló la Liga MX.

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      Situación deportiva de Tigres y Cruz Azul

      Mientras los de La Noria aún pelean el liderato de la clasificación, los Tigres de Víctor Manuel Vucetich llegan sin posibilidad de meterse a la Liguilla del futbol mexicano.

      La derrota (3-0) en contra del Pachuca, en el Estadio Hidalgo, dejó a los de la Sultana del Norte sin posibilidades de meterse a la Fiesta Grande.

      A Cruz Azul le restan los encuentros frente a Tigres y Chivas, ambos fuera de la Ciudad de México; los Universitarios se despedirán contra La Máquina y las Águilas del América; ambos de local.

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