Fallece Carlos Albert, exfutbolista y periodista mexicano

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Carlos Albert, exfutbolista y destacado periodista mexicano, falleció el 3 de noviembre. La noticia fue confirmada a través de redes sociales por colegas del comentarista y analista. Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de su deceso. Albert se retiró de los medios de comunicación hace cinco años, durante su trabajo en La Octava Sports.

David Faitelson, uno de sus compañeros, expresó su pesar en la plataforma X: ''Me acaban de informar de la triste noticia del fallecimiento de Carlos Albert. Un gran ser humano del cual aprendí muchísimo en mis primeros años en televisión. Quiero mandarle un gran abrazo a su familia. QEPD''. Albert Llorente fue jugador del Club Necaxa por una década (1961-1971) y formó parte de la selección nacional. Participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964 y obtuvo la medalla de oro en los Juegos Panamericanos en Winnipeg, Canadá, en 1967.

A lo largo de su carrera en el futbol, Albert fue un defensor central y se destacó por su actitud combativa tanto dentro como fuera de la cancha. Se menciona que su intento por establecer un sindicato de futbolistas en 1970 tuvo repercusiones en su carrera deportiva. Posteriormente, Albert desarrolló una notable trayectoria en los medios de comunicación, donde escribió columnas para EL UNIVERSAL y trabajó en diversos canales de televisión.

Comenzó su carrera en Imevisión, donde narró seis Copas del Mundo junto a Raúl Orvañanos, desde Argentina en 1978. Después fue parte de TV Azteca junto a José Ramón Fernández, y continuó en ESPN, Fox Sports, Radio Centro, 52MX, entre otros.

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José Ramón Fernández recordó a Albert en la misma red social, diciendo: ''De esos periodistas que honran esta profesión y dejan huella por su congruencia y credibilidad. Te recordaré siempre con admiración y mucho cariño. Descansa en paz, querido amigo. Mi más sentido pésame a su familia y amigos''.

El carácter fuerte y la claridad en sus expresiones fueron distintivos en su trabajo. Albert fue conocido por alzar la voz y defender sus puntos de vista con firmeza. José Ramón Fernández, en un emotivo homenaje, destacó la valentía y las convicciones inquebrantables de su amigo, expresando su tristeza por su partida.

El fallecimiento de Carlos Albert deja un vacío significativo en el ámbito deportivo y periodístico en México, donde su legado perdurará en la memoria de quienes lo conocieron y trabajaron a su lado.