Valverde concreta remontada del Madrid en Champions

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El Real Madrid protagonizó otra impresionante remontada en la Liga de Campeones, imponiéndose el miércoles 3-2 ante AEK Atenas y mantener su paso perfecto en el torneo.

En cambio, la racha inmaculada de Liverpool en Europa llegó a su fin: el conjunto inglés sucumbió 3-2 de visita al Fenerbahce turco.

El invicto del Madrid corrió peligro en Grecia al quedar abajo en el marcador dos veces ante AEK, hasta que el uruguayo Federico Valverde desenfundó un potente disparo de larga distancia en el segundo minuto del tiempo añadido.

"Hay veces que me lo pienso mucho. Agradezco a los compañeros que me dan la confianza para intentarlo", comentó Valverde sobre el derechzo que dejó al Madrid con el ideal de 12 puntos en cuatro partidos.

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Los merengues también necesitaron una reacción tardía para vencer 4-3 a la Roma el mes pasado, con una ráfaga de tres goles en los últimos 10 minutos, incluido el tanto del triunfo a los 90 por cuenta de Antonio Rudiger.

El AEK se adelantó temprano en el primer tiempo con un gol de Aboubakary Koita y Jude Bellingham empató con un exquisito taconazo a los 32 minutos.

Stavros Pilios puso al equipo local arriba 2-1 a los 75, pero Kylian Mbappé igualó tres minutos después.

Luego, Mbappé estrelló un balón en el travesaño antes del dramático gol del triunfo de Valverde, quien ingresó por Yan Diomandé a los 67 minutos.

El técnico José Mourinho alabó el empeño de su equipo por embolsarse los tres puntos.

"Cuando el resultado estaba 2-2 no lo hemos aceptado", dijo Mourinho Sería siempre un resultado aceptable, porque nos metíamos con 10 puntos, pero hemos querido más, arriesgamos y cogimos los puntos que ahora nos dejan clasificados para el playoff. Ahora se trata de buscar los puntos para no jugar playoff".

El Madrid comparte el liderato de la fase de liga junto al bicampeón defensor Paris Saint-Germain.

Liverpool naufraga en Estambul

La historia fue la opuesta para el Liverpool en Estambul, al desperdiciar la ventaja dos veces antes de perder por primera vez en esta ediciópn de la Champions.

Trey Nyoni y Alexander Isak le dieron la ventaja a los Reds en cada tiempo. Pero Mason Greenwood, ex del Manchester United, y Archie Brown empataron para Fenerbahce en cada ocasión.

Vedat Muriqi marcó el gol de la victoria a los 89. Liverpool encajó derrotas consecutivas en todas las competiciones tras caer ante Arsenal en la Liga Premier el domingo.