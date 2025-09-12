Anthony Martial llega al Monterrey

México.- En las últimas horas del mercado de transferencias, el Monterrey cerró un nuevo fichaje para buscar el título del torneo Apertura 2025. Se trata del futbolista francés, ex del Manchester United, Anthony Martial.

El delantero que ya fue convocado por la selección de Francia, se encontraba en pláticas para llegar a Pumas; sin embargo, la directiva de “La pandilla” se avivó y cerró la incorporación.

Martial, que hace algunos años fue considerado uno de los talentos más prometedores del futbol mundial, jugaba en el AEK griego donde milita Orbelín Pineda. El delantero de 29 años suma siete anotaciones y una asistencia en lo que va de la temporada. Sin embargo, el equipo griego tiene otras opciones en su equipo, como el serbio Luka Jovic, que hasta hace unos meses sonó para llegar a Cruz Azul; por esa razón, la directiva accedió a negociar el traspaso del jugador a la Sultana del Norte.

Anthony Martial se une a Sergio Ramos, Sergio Canales, Oliver Torres y Lucas Ocampos, como los elementos del equipo con pasado en el futbol de Europa.

PUMAS

En tanto que Pumas de la UNAM también quiere reforzar su delantera. El objetivo, ya que no pudo contratar al francés Anthony Martial, sería el brasileño Marcelo Ryan de apenas 23 años quien juega en el Tokio FC de Japón.

El futbolista, quien presume donde ce goles en 24 partidos, está valuado en 5 mdd.