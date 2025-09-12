Suben al podio Cordero y Hdz.

La cuarta fecha del Campeonato de Rallismo Canadiense (CRC), disputada en los exigentes caminos de Montreal y Ottawa, estuvo cargada de adrenalina y emociones. La dupla mexicana conformada por Ricardo Cordero y Marco Hernández llegó al país de la hoja de maple con la misión de mantener el liderato del certamen, aunque no estuvo exenta de dificultades mecánicas.

Desde las primeras horas de competencia, una falla eléctrica en el Citroen complicó el arranque del rally y relegó a los potosinos en el primer día. Sin embargo, con temple y estrategia, lograron mantenerse en carrera y evitar el abandono.

En la segunda jornada, Cordero y Hernández encontraron el ritmo y comenzaron a recortar tiempos. Entre las Super Especiales 6 y 9, marcaron los mejores registros y lograron escalar posiciones. No obstante, la falla volvió a presentarse y limitó sus aspiraciones de pelear por la victoria absoluta.

Pese a los contratiempos, la dupla mexicana finalizó en el segundo lugar general, un resultado que les permite sumar puntos importantes en la lucha por el campeonato y mantener vivas sus aspiraciones rumbo a la segunda mitad de la temporada.

Tras el podio, Ricardo Cordero compartió sus impresiones: “Un rally algo complejo y de muchas decisiones. Veníamos con otra mentalidad, pero así son este tipo de competencias. La falla eléctrica nos asustó un poco, pensamos que tendríamos que abandonar, pero logramos seguir y terminar. El segundo día dominamos varios tramos y nos sentimos con buen ritmo, aunque la falla regresó. No fue el resultado que esperábamos, pero pudimos subir al podio y poner la bandera de México en alto. Seguimos trabajando para llegar al escalón más alto”.

Con la mira puesta en el calendario, Cordero y Hernández regresarán a México para afrontar el Rally Patrio, donde buscarán consolidar su camino hacia un segundo título en la temporada.