logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡HERMOSA!

Fotogalería

¡HERMOSA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Jason Collins tiene un tumor cerebral

Por AP

Septiembre 12, 2025 03:00 a.m.
A
Jason Collins tiene un tumor cerebral

NUEVA YORK.- Jason Collins, el primer jugador abiertamente gay de la NBA y que ahora se desempeña como embajador de la liga, está recibiendo tratamiento por un tumor cerebral, informó su familia el jueves.

Collins anunció que era gay en 2013, convirtiéndose en el primer deportista públicamente gay en jugar en cualquiera de las cuatro principales ligas deportivas de América del Norte. Se retiró en 2014 después de una carrera de 13 años que incluyó etapas con los Nets de Nueva Jersey, Memphis, Minnesota, Atlanta, Boston, Washington y de regreso a los Nets después de que se mudaron a Brooklyn.

Su familia envió un comunicado a la NBA.

“La familia de Jason y él agradecen su apoyo y oraciones y amablemente piden privacidad mientras dedican su atención a la salud y el bienestar de Jason”, indicó el comunicado que fue difundido el jueves.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Collins promedió 3.6 puntos y 3.7 rebotes en su carrera. En su mejor temporada, promedió 6.4 puntos y 6.1 rebotes para los entonces Nets de Nueva Jersey en 2004-05.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cefor Promotora SLP suma sus 1ros. puntos
Cefor Promotora SLP suma sus 1ros. puntos

Cefor Promotora SLP suma sus 1ros. puntos

SLP

Romario Ventura

Jason Collins tiene un tumor cerebral
Jason Collins tiene un tumor cerebral

Jason Collins tiene un tumor cerebral

SLP

AP

Suben al podio Cordero y Hdz.
Suben al podio Cordero y Hdz.

Suben al podio Cordero y Hdz.

SLP

Romario Ventura

La dupla mexicana finalizó 2do. en el Campeonato de Rallismo Canadiense

Tigres oficializan llegada de Périsset
Tigres oficializan llegada de Périsset

Tigres oficializan llegada de Périsset

SLP

Agencias

La francesa se integrará a sus filas con una amplia experiencia