Tigres oficializan llegada de Périsset

Con el mercado de pases a punto de cerrar, y contando con varias plazas de extranjera disponible, Tigres Femenil se encargó de impactar de nueva cuenta al mercado mexicano al cerrar el fichaje de Éve Périsset.

Tras varios días de rumores, ‘Las Amazonas’ finalmente anunciaron con bombo y platillo a su nueva jugadora, la cual se integrará a sus filas con una amplia experiencia.

A través de su portal oficial la U de Nuevo León dio a conocer la contratación de Périsset, la cual se integra tras haber pasado por el Strasburgo de su país natal.

Originaria de Saint-Priest, Francia, Éve Périsset es una defensa de 30 años que llega a México con una amplia experiencia en el ‘Viejo Continente’.

Desde su debut como profesional en el año 2012, Périsset presume haber defendido a escuadras de renombre como el Olympique de Lyon, PSG y Chelsea de Inglaterra.

La zaguera ya ha sido campeona de Francia e Inglaterra, además de haber llegado a ganar la Champions League con el Olympique de Lyon, además de haber sido mundialista con ‘Les Bleus’ en 2019 y 2023, además de haber jugado la Eurocopa y Juegos Olímpicos con su escuadra nacional.

Con la firma de la seleccionada francesa, ‘Las Amazonas’ suman cinco extranjeras para el Apertura 2025, al también haber firmado recientemente a la venezolana Barbara Olivieri, y contar ya con la española Jenni Hermoso, la sudafricana Thembi Kgatlana y la brasileña Jheniffer Cordinali.