Aplauden la vuelta de Checo y Bottas

Fernando Alonso y Lewis Hamilton ven positivo su regreso a la F1

Por El Universal

Agosto 29, 2025 03:00 a.m.
A
Aplauden la vuelta de Checo y Bottas

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de meses de espera, Cadillac por fin anunció a sus pilotos para 2026: Sergio Pérez y Valtteri Bottas. Ambos cuentan con una gran experiencia en la Fórmula 1, por eso la escudería estadounidense los eligió, decisión que fue aplaudida por Fernando Alonso y Lewis Hamilton.

Luego de unas semanas de descanso, la F1 regresa con el Gran Premio de los Países Bajos, donde una de las preguntas más repetidas hacia los pilotos del Paddock fue acerca del retorno de “Checo” y Bottas a la categoría para el próximo año.

Aunque hubo un par que se pronunciaron en contra de esta decisión, otros tantos aplaudieron la vuelta de ambos corredores que buscan impulsar el proyecto de la escudería de Cadillac.

Fernando Alonso, dos veces campeón de la Fórmula 1, respondió a la preguntó de un reportero que le hizo respecto a su compañero Felipe Drugovich, sobre si él merecía uno de los puestos de Cadillac, a lo que el español defendió la elección de la escudería de los estadounidenses.

“Todos somos amigos y nos conocemos, y creo que todos merecen un puesto en la Fórmula 1. Lo demuestran y tienen talento. Por desgracia, como siempre en la Fórmula 1 sólo hay 22 plazas”.

