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Apretada victoria de Guardianes sobre Marlins

Por AP

Julio 11, 2026 03:00 a.m.
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Apretada victoria de Guardianes sobre Marlins
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      MIAMI.- Parker Messick permitió un hit y una carrera en seis sólidas entradas, Chase DeLauter conectó un jonrón y los Guardianes de Cleveland vencieron el viernes por la noche por 3-2 a los Marlins de Miami.

      Messick (8-5) llevaba un juego sin hits durante cinco entradas antes de que el dominicano Heriberto Hernández conectara un jonrón solitario en la sexta para romperlo. Messick otorgó cuatro bases por bolas y ponchó a uno.

      Cade Smith consiguió su 28º salvamento de la temporada, el mayor total de las Grandes Ligas, con una novena entrada sin permitir hits.

      DeLauter puso a los Guardianes en la pizarra en la cuarta entrada con su 10º jonrón de la temporada, un batazo de 430 pies hacia el jardín derecho-central, para tomar ventaja de 2-0.

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      Bazzana añadió una carrera con un elevado de sacrificio que remolcó a Austin Hedges en la quinta para darle a los Guardianes una ventaja de 3-0.

      El dominicano Sandy Alcantara (10-5) cargó con su primera derrota desde el 26 de mayo tras lanzar siete entradas y permitir tres carreras. Ponchó a ocho y permitió cinco hits en su 14ª apertura de calidad de la temporada.

      El panameño Leo Jiménez cerró la anotación en la séptima con un jonrón solitario para acercar a los Marlins a 3-2. Hernández suma ahora 13 jonrones esta temporada, empatado en el liderato del equipo con Liam Hicks.

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