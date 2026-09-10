logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Fotogalería

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Apretada victoria de Mariners sobre Rangers

El novato Kade Anderson logra su primera victoria con gran actuación

Por AP

Septiembre 10, 2026 03:00 a.m.
A
Apretada victoria de Mariners sobre Rangers
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      SEATTLE.- El novato Kade Anderson consiguió su primera victoria en las Grandes Ligas con seis sólidas entradas, y Cole Young conectó un doble de dos carreras mientras los Marineros de Seattle vencieron 3-2 a los Rangers de Texas el miércoles.

      En su cuarta apertura en las mayores, Anderson, de 22 años (1-1), permitió seis imparables, ponchó a cinco y dio una base por bolas en una eficiente actuación de 81 lanzamientos. Permitió un jonrón de Jake Burger para abrir la segunda entrada.

      Anderson, la tercera selección global del draft amateur de 2025, debutó el 22 de agosto y permitió tres carreras en 5 2/3 entradas ante los Cachorros de Chicago, que estaban de visita. Sufrió su primera derrota el jueves pasado contra los Atléticos.

      El dominicano Seranthony Domínguez relevó a Anderson en la séptima. Gabe Speier permitió el cuadrangular de Corey Seager en la octava, y el mexicano Andrés Muñoz trabajó la novena para su 26to salvamento.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Texas (72-74) no logró recortar distancia frente a Cleveland en la carrera por el comodín de la Liga Americana ni frente a Houston, líder del Oeste, con ambos equipos jugando más tarde el miércoles.

      Seager y Brandon Nimmo tuvieron dos hits cada uno por los Rangers. Ningún jugador de Seattle tuvo más de uno. 

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Max Verstappen: autos F1 2026 insensibles a indicaciones del piloto
      Max Verstappen: autos F1 2026 insensibles a indicaciones del piloto

      Max Verstappen: autos F1 2026 insensibles a indicaciones del piloto

      SLP

      AP

      Liam Lawson reemplaza a Isack Hadjar y muestra competitividad inmediata en Red Bull.

      Carlos Alcaraz pierde en US Open tras duelo histórico a cinco sets
      Carlos Alcaraz pierde en US Open tras duelo histórico a cinco sets

      Carlos Alcaraz pierde en US Open tras duelo histórico a cinco sets

      SLP

      AP

      Shelton y Tiafoe garantizan presencia estadounidense en semifinales del US Open tras partidos maratonianos.

      Carlos Alcaraz pierde en US Open tras regreso y lesión
      Carlos Alcaraz pierde en US Open tras regreso y lesión

      Carlos Alcaraz pierde en US Open tras regreso y lesión

      SLP

      AP

      Ben Shelton se impuso en el partido más tardío del US Open y enfrentará a Frances Tiafoe en semifinales.

      49ers y Rams juegan partido NFL inaugural en Australia
      49ers y Rams juegan partido NFL inaugural en Australia

      49ers y Rams juegan partido NFL inaugural en Australia

      SLP

      AP

      El histórico partido entre 49ers y Rams en Australia marca el inicio de la temporada NFL con más de 100.000 espectadores.