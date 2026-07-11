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Argentina busca más futbol ante Suiza

Va por la semifinal, la historia y por darle a Messi otros dos partidos

Por EFE

Julio 11, 2026 03:00 a.m.
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Argentina busca más futbol ante Suiza
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      Kansas City.- Argentina juega contra Suiza, el sábado en el Arrowhead de Kansas, por el pase a las semifinales del Mundial, por mantener viva la esperanza de revalidar el título y por ofrecerle a Leo Messi, su capitán, otros dos partidos en una Copa del Mundo.

      Ganadora de dos extenuantes eliminatorias ante rivales que parecían accesibles, Cabo Verde y Egipto, la campeona del mundo debe demostrar ahora qué argumentos mantiene para seguir considerándose favorita.

      Porque, pasada la euforia, surgen las dudas. El equipo de Lionel Scaloni superó dos situaciones límite con más emotividad que fútbol y dejó ver grietas donde hasta los dieciseisavos aparecía como un conjunto compacto.

      Detrás del fulgor de Messi, autor de 8 goles en 5 partidos, surgen las dudas de un ataque que no suma. De hecho, la segunda arma con la que ha contado Scaloni para dar la vuelta a las eliminatorias han sido los remates de cabeza de Cristian ´Cuti´ Romero, un defensa.

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      Lautaro Martínez solo ha marcado un gol, y de penalti, y Julián Alvarez aún no se ha estrenado. Scaloni los ha alternado y hasta los juntó, en el tercer partido ante Jordania, cuando dio descanso a Messi durante una hora porque ya estaba consolidado de antemano el primer puesto del grupo. El resultado satisfizo a pocos.

      Ante Suiza podría volver a ser titular Lautaro Martínez, que revitalizó al conjunto con su entrada en el segundo tiempo del partido frente a Egipto, al igual que Gonzalo Montiel y Nico González, los otros que podrían formar en el once.

      En el conjunto helvético, mientras, la gran preocupación es Johan Manzambi, una de las grandes irrupciones de la Copa del Mundo, autor de tres goles y dos asistencias, con 20 años, que le han valido para dar el salto desde el Friburgo alemán, probablemente al Newcastle.

      Manzambi, que sufrió un gol en la rodilla izquierda, se perdió el partido de octavos contra Colombia y no se ha entrenado con el grupo en toda la semana, por lo que su concurso es muy complicado.

      Si no está Manzambi, el ´Bellingham suizo´, su puesto podría ocuparlo el centrocampista del Sevilla Djibril Sow o Fabian Rieder, que hizo esa función de enganche en los octavos de final.

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