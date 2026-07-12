Argentina se impone a Suiza

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KANSAS CITY.- En otra noche de suplicio de Argentina en la Copa del Mund o, Julián Álvarez catapultó la noche del sábado a la campeona defensora a las semifinales del torneo con una sensacional definición en la prórroga que iluminó la victoria 3-1 ante una Suiza que jugó en inferioridad numérica a partir de los 72 minutos por la expulsión de Breel Embolo.

Álvarez recibió fuera del área y sacó un remate que clavó en el ángulo a los 112 minutos para su primer gol de este Mundial.

Lautaro Martínez puso cifras definitivas al anotar cuando quedaban escasos segundos en el tiempo extra en el estadio Arrowhead.

Alexis Mac Allister puso en ventaja a la Albiceleste a los 10 minutos al cabecear un tiro de esquina ejecutado por Lionel Messi.

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El más reciente agónico triunfo de Argentina sirvió la mesa para una semifinal contra Inglaterra. Horas antes en Miami, los Tres Leones vencieron 2-1 a Noruega en otra prórroga.

La racha goleadora de nueve partidos de Messi llegó a su fina, pero su persecución por un segundo título del Mundial —y el cuarto de Argentina— prosigue.

Argentina se adormeció al promediar el segundo tiempo y Suiza plasmó en gol su mejor trance del partido con el gol de Dan Ndoye a los 67 minutos.

Pero el empuje de los suizos se vio frenado cuando a Leandro Paredes le mostraron una tarjeta amarilla por una entrada sobre Embolo, pero el video mostró que el jugador suizo se estaba cayendo antes de que el mediocampista argentino hiciera contacto con él. Como Embolo había recibido una tarjeta amarilla anteriormente en el encuentro, se le mostró una tarjeta roja, dejando a los suizos intentando defender con 10 jugadores.

Es la segunda vez que se revoca una tarjeta amarilla utilizando el protocolo de "identidad equivocada" en el Mundial. La regla permite que el árbitro asistente de video intervenga cuando se muestra una tarjeta amarilla o roja al jugador incorrecto.

La tricampeona Argentina intenta convertirse en el primer equipo desde Brasil en 1962 en revalidar el título.