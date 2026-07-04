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Argentina suda para ir a octavos

Romero la rescató del abismo ante Cabo Verde en la prórroga

Por AP

Julio 04, 2026 03:00 a.m.
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Argentina suda para ir a octavos
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      MIAMI GARDENS.- Esta vez no fue la zurda de Lionel Messi. Fue un cabezazo del vehemente zaguero Cristian Romero que se desvió en un rival lo que rescató a Argentina del abismo ante la novata Cabo Verde en la prórroga para avanzar a los octavos de final del Mundial.

      El central conectó un tiro de esquina lanzado al corazón del área por Messi y la pelota se desvió en Diney Borges para la victoria 3-2 en el Estadio de Miami, testigo de una noche en la que el gigante sudamericano y reinante campeón del mundo estuvo a punto de morder el polvo ante la pequeña nación africana debutante en el certamen.

      "Cuando uno dice que no hay partidos fáciles en el Mundial, es cierto", destacó el técnico ganador Lionel Scaloni, que cumplió 100 partidos al mando de la selección Albiceleste.

      La Albiceleste estuvo dos veces arriba del marcador gracias a los goles de su capitán Messi en la primera parte y del defensor Lisandro Martínez, también en tiempo suplementario.

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      Pero dispuestos a seguir agigantando su leyenda, el país más pequeño que jamás en la historia había superado la ronda de grupos no bajó los brazos. 

      Deroy Duarte anotó la igualdad provisoria los 59 minutos de tiempo corrido y Sidny Lopes Cabral sacó de la nada un derechazo que se coló en el ángulo del meta Martínez desde más de 23 metros en el primer tramo del tiempo suplementario.

      La Albiceleste jugará contra Egipto en los octavos de final el 7 de julio en Atlanta. A primera hora, los Faraones se impusieron por penales ante Australia.

      "Esta selección siempre compite y va a hacerlo hasta el final", dijo Messi.

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